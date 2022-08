Wochenlang fehlte Morten Liebert im Aufgebot bei Fußball-Oberligist SV Todesfelde. In einem Spiel um den Flens-Cup bei der zweiten Mannschaft des VfR Horst meldete sich der Torjäger mit einem Sechserpack zurück. Genau rechtzeitig zum Spitzenspiel gegen den Heider SV, das am Sonntag steigt.

Kreis Segeberg. Erst Horst, am Sonntag Heide und am nächsten Mittwoch Siebenbäumen. Den Fußballern des Oberligisten SV Todesfelde wird derzeit keine Atempause gegönnt. Spiele im Drei-Tage-Rhythmus stehen an. Immerhin: Der Ausflug zur zweiten Mannschaft des VfR Horst im Wettbewerb Meister der Meister um den Flens-Cup war nicht mehr als eine lockere Übungseinheit. Beim Stand von 14:0 (11:0) wurde die einseitige Partie beim Kreisligisten wegen eines lang anhaltenden Gewitters nach 75 Minuten zunächst unter- und später abgebrochen. „Beide Mannschaften haben sich auf die Wertung des Spiels geeinigt“, erklärte Todesfeldes Teammanager Timo Gothmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Morten Liebert meldet sich mit Sechserpack zurück

Neben dem Einzug in die nächste Runde nahm der SVT einen weiteren positiven Aspekt aus dem Kreis Steinburg mit. Morten Liebert hatte nach seiner Nasen-Operation grünes Licht von seinem Arzt erhalten und führte sich mit einem Sechserpack ein. „Vielleicht ist er ja bereits für Sonntag ein Kandidat“, ließ Tramm durchblicken, der weitere Treffer von Rafael Krause (4), Velson Fazlija (2), Luca Sixtus und Felix Möller bejubeln konnte.

Am Sonntag wird es den Todesfeldern deutlich schwerer gemacht werden. Ab 14 Uhr kommt Regionalliga-Absteiger Heider SV in den Joda-Sportpark. „Ich zähle die Heider zu den fünf Mannschaften, die um den Titel mitspielen werden“, erwartet der SVT-Coach einen starken Gegner. „Außerdem scheint der HSV aktuell ähnlich gut in Form wie wir.“ Zuletzt gewannen die Heider drei Mal in Folge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutlich für einen Todesfelder Sieg spricht die jüngste Statistik der beiden Kontrahenten. Vier der fünf letzten Spielen gewannen die Tramm-Schützlinge. Zuletzt gab es im Juni 2021 einen 3:0-Erfolg im Landespokal – mit drei Treffern von Liebert.

Sven Tramm verspricht spannende 90 Minuten

Beim Torjäger besteht Hoffnung, dass er wieder mitmischen kann. Ausfallen werden hingegen Kai-Fabian Schulz, Mats Klüver, Paul Meseberg, Deniz Yilmaz und Sören Gelbrecht. Fragezeichen stehen hinter Til Weidemann und Christian Rave. „Heide hat eine sehr robuste Mannschaft mit viel Tempo über die Außenbahnen“, vermutet Tramm spannende 90 Minuten. „Wenn ich Fußballfan wäre, würde ich mir diese Partie nicht entgehen lassen.“

Landesliga am Wochenende

Während der spielfreie Aufsteiger Kaltenkirchener TS eine Woche länger seinen 4:1-Auftakterfolg über den SV Henstedt-Ulzburg genießen kann, ist der SVHU bereits am Freitag wieder gefordert. Die Elf von Trainer Christian Pusch empfängt ab 19.30 Uhr die zweite Mannschaft des 1. FC Phönix Lübeck auf dem Sportplatz am Beckersberg. „Ein schwer einzuschätzender Gegner“, sagt Pusch, der mit den Rückkehrern Jan Zimmann, Luke Hubach, Max Spreitzer und Vincent Niemeyer wieder über mehr Alternativen in der Offensiv verfügt.

Verbandsliga am Wochenende

Der dritte Spieltag in der Verbandsliga Südwest verspricht ein spannender zu werden. Bereits am Freitag ab 20 Uhr steigt die Partie zwischen der zweiten Mannschaft des SV Todesfelde und Aufsteiger SG Oering-Seth, der noch null Punkte auf dem Konto hat. Dies soll sich in Todesfelde ändern. „Wir wollen gut performen und etwas Zählbares mitnehmen“, sagt SG-Trainer Yorck Männich, der das Motto „Es ist ein Spiel wie jedes andere“ ausgerufen hat. „All die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, wollen wir mit kühlem Kopf auf den Platz bringen und dabei ganz bei uns bleiben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zeitgleich und nur sieben Kilometer weiter östlich kommt es zum Duell zwischen dem Leezener SC und dem SC Rönnau 74. Bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Spielzeit. Der erste Vergleich im Kreispokal endete mit einem 6:1-Sieg für die Klein Rönnauer. „Aus dieser Begegnung haben wir natürlich noch etwas gutzumachen“, meint Marco Heß. „Was uns auch gelingen wird.“ Denn der Coach glaubt an die Qualitäten seiner Kicker, die an den Trainingsabenden eine Menge investieren. „Jetzt gilt es, dies ins Wochenende zu retten und in Ergebnisse umzusetzen.“