﻿SV Todesfelde fegt Heider SV mit 4:0 vom Feld

Todesfelde. Wenn es noch eines Beweises seiner außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten bedurft hatte, dann erbrachte er diesen nach 75 Minuten. „Fabian hat meinen Namen gerufen und da wusste ich, dass er den Ball lang spielen wird“, schildert Til Weidemann die Szene, die in der Oberliga-Partie zwischen dem SV Todesfelde und dem Heider SV den fußballerischen Höhepunkt darstellen sollte.

Til Weidemanns Treffer eine Augenweide

In Erwartungen des weiten Passes seines Torhüters Fabian Landvoigt sprintete Weidemann auf Heides Innenverteidiger Patrick Storb zu. „Erst habe ich gedacht, der kann die Situation klären“, so Weidemann weiter. „Dann aber habe ich gemerkt, dass er sich total verschätzt hat.“ Was dann folgte, war Fußball aus der Feinkostabteilung gepaart mit einem Schuss Magie. Aus vollem Lauf pflückte der 23-jährige Todesfelder das Leder mit dem rechten Fuß aus der Luft, lief zwei, drei Schritte und schob die Kugel an Heides Keeper Tom Pachulski vorbei ins Netz. Zum 3:0 und zur Entscheidung.

Sven Tramm sprach von großartiger Leistung

Beim Abpfiff hatten die Schützlinge von Trainer Sven Tramm vor 460 Zuschauern im Joda-Sportpark mit 4:0 (1:0) gewonnen. Mehr noch: Bei allen Beteiligten herrschte Einmütigkeit, was die Beurteilung der 90 Minuten anbelangte. „Das Ergebnis spiegelt auch die gezeigten Leistungen wider“, resümierte Coach Tramm, der seinen Schützlingen „eine großartige Leistung“ attestierte. Todesfeldes Sportdirektor Jens Martens bewertete die Darbietung mit einem „sehr gut“ und auch Thomas Möller, Heides Sportlicher Leiter und Ex-Trainer des SVT, zog nicht in Zweifel, wer die Begegnung verdient gewonnen hatte: „Das Resultat geht in Ordnung.“

Auch Til Weidemann, der bereits nach 71 Minuten eine einstudierte Eckball-Variante mit dem Kopf zum 2:0 abgeschlossen hatte, sah seine Mannschaft als die über die gesamte Spielzeit bessere an. „Wir haben uns deutlich mehr Gelegenheiten erspielt“, meinte er und hatte Recht damit. Die Heider, die durchaus gefällig im Mittelfeld kombinierten, aber kaum gefährlich wurden und nur einmal bei einem Freistoß von Melf Siemund SVT-Keeper Landvoigt (51.) zu einer Glanztaten zwangen, konnten froh sein, dass die Todesfelder Gnade walten ließen. Allein der agile und kaum zu bändigende Rafael Krause besaß fünf erstklassige Möglichkeiten, konnte das Spielgerät aber nicht einmal im HSV-Netz unterbringen.

Yannick Chaumont erzielt im 100. Oberliga-Einsatz mit 1:0

Yannick Chaumont dafür aber schon. Auch, wenn sein 1:0 nach neun Minuten, eher einem Zufall entsprang. „Ich habe nur etwas gelbes am zweiten Pfosten gesehen“, erinnert sich der Rechtsverteidiger an seine Gedanken, als er zur Flanke ansetzte. Die wurde aber immer länger und länger. „Und war plötzlich im Kasten“, schildert der 26-Jährige, der sich nach überstandenem Achillessehnen- und Kreuzbandriss einen festen Platz im Team erkämpft hat. In seinem 100. Oberliga-Spiel seit 2015 erzielte er bereits seinen zweiten Treffer in der laufenden Serie und wurde nach Spielschluss mit dem Titel „Men of the Match“ ausgezeichnet.

Youngster Felix Möller setzt Schlusspunkt

Für den Schlusspunkt sorgte Felix Möller (82.), der eine feine Vorarbeit von Jan-Luca Holst mit seinem dritten Saisontor abschloss und in vorderster Front die beiden privat verhinderten Torjäger Morten Liebert und Marco Pajonk mehr als gut vertrat.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Yannick Chaumont, Dustin Thiel, Christian Rave (85. Niklas Sabas), Hendrik Sirmais – Luca Sixtus, Niklas Stechnck – Til Weidemann (77. Nikos Wolf), Emanuel Bento, Rafael Krause (77. Jan Luca Holst) – Felix Möller (85. Paul Meseberg).

Tore: 1:0 (9.) Yannick Chaumont, 2:0, 3:0 (71./75.) Til Weidemann, 4:0 (82.) Felix Möller.

SR: Alexander Roppelt (VfL Schwartau); Z: 460.