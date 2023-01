﻿SV Todesfelde muss beim Hallenmasters neues Abwehrbollwerk basteln

Todesfelde. Chefcoach Sven Tramm und das Trainerteam des Oberligisten SV Todesfelde grübeln. Sie zerbrechen sich den Kopf darüber, welche zwölf Spieler sie für das Projekt „Titelverteidigung“ beim Fußball-Hallenmasters von Schleswig-Holstein nominieren, das am Sonnabend, 7. Januar, in der Kieler Wunderino-Arena ausgetragen wird. Die Kandidatenliste ist auch nach dem Ausfall von Niklas Stehnck, der sich kurz vor dem Jahreswechsel im Vorbereitungsturnier in Bornhöved eine Fraktur am Mittelfuß zuzog, immer noch lang. „19 Spieler machen sich Hoffnung“, sagt Tramm, der den Spielern sein Aufgebot am Donnerstag nach dem Training in der Bönningstedter Soccer-Halle verkünden will.

Niklas Stehnck verletzt, Christian Rave setzt aus

Defensiv muss Tramm radikal umbauen. „Unser Bollwerk vom Titelgewinn ist komplett weggebrochen“, bedauert der Neversdorfer. Kai-Fabian Schulz kuriert einen Kreuzbandriss aus. Der beim Triumph vor drei Jahren zum besten Turnierspieler gewählte Florian Petzold nimmt seit längerem eine Auszeit vom Leistungsfußball. Christian Rave setzt in diesem Winter in der Halle aus. Der 33-Jährige will seinem Körper Zeit geben, sich von Erkrankungen und Verletzungen zu erholen.

„Und nun noch die blöde Sache mit Nicky Stehnck“, ärgert sich Tramm, der gegenüber dem Januar 2020 auch auf USA-Student Cedric Szymczak verzichten muss. „Damit fehlt ein weiterer defensiv denkender Spieler.“

Niklas Stehnck fällt für das Masters aus. 2020 erzielte der Todesfelder im Finale das Tor zum 3:1-Endstand. © Quelle: Nils Göttsche

Einer, der vor Keeper Fabian Landvoigt aufräumen könnte, ist Dustin Thiel. Aber: „Dustin hat Probleme mit dem Knie, am Finaltag in Bornhöved konnte er kaum noch laufen“, befürchtet Tramm, dass auch der im vergangenen Sommer vom Phönix Lübeck gekommene Abwehrspieler ausfallen wird. Damit nicht genug: Henrik Sirmais, wie Hasan Deniz Yilmaz, Paul Meseberg und Niklas Sabas einer der verbliebenen Abwehrspieler, ist gesundheitlich angeschlagen.

„Junge Wilde“ auf sich allein gestellt

Wird Christian Rave jetzt doch ein Thema? Genau wie der verletzte Schulz ist Rave ein Spieler, der mit Bärenruhe, Erfahrung, Stellungsspiel und cleverem Zweikampfverhalten besticht. Einer, an dem sich die „jungen Wilden“ orientieren könnten. „Klar würde uns in Kiel ein Rave auf dem Feld helfen“, sagt Tramm. „Aber wir haben ja auch im Oberliga-Titelrennen im Dreikampf mit Kilia Kiel und dem SV Eichede noch einiges vor. Da brauchen wir einen ausgeruhten und fitten Innenverteidiger Rave.“

Offensiv die Qual der Wahl

Offensiv besitzt Tramm die Qual der Wahl. Wobei das Torjäger-Duo Morten Liebert und Marco Pajonk seinen Platz ebenso sicher haben dürfte wie Til Weidemann. In der Vorbereitung auf das Masters hatten die Todesfelder Spieler drei Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen.

Der Todesfelder Nikos Wolf war beim Hallenturnier in Neumünster mit fairen Mitteln kaum zu stoppen. © Quelle: Frank Peter

Das Trainerteam castete am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Turnier des PSV Neumünster, bei dem der Oberliga-Meister nach einem 1:2 im Finale gegen den Gastgeber den zweiten Platz belegte. Rafael Krause wurde Torschützenkönig, Nikos Wolf versprühte ebenfalls große Torgefahr. „Beides sind Spieler, die den Unterschied machen können“, lobt Tramm, gibt aber auch zu bedenken: „Es bringt Spaß, diesen beiden Jungs zuzuschauen. Allerdings ist ihre spektakuläre Spielweise mit vielen Dribblings risikobehaftet. Bei der Qualität des Masters-Feldes müssen wir die Zahl der Ballverluste minimieren. So wie es uns beim Titelgewinn gelungen ist.“

Krause zweimal Torschützenkönig

Kurz vor dem Jahresende gewann das Tramm-Team nach Entscheidungsschießen gegen die Futsal-Spezialisten des FC Kiris den 25. Honda-Cup in Bornhöved. Auch da setzte sich Krause die Krone für den treffsichersten Spieler auf. In der überlegen gewonnenen Vorrunde glänzten die Todesfelder, die Endrunde verlief nicht nach „Trammers“ Geschmack: „Aber die Jungs wissen, dass sie sich in Kiel steigern müssen, damit sie ihre mehr als 1000 Fans in Kiel nicht enttäuschen und der Traum von der Titelverteidigung früh platzt.“

Wunderino-Arena ausverkauft

Die Wunderino-Arena wird beim Restart des Masters nach dreijähriger Pandemie-Pause mit knapp 9000 Zuschauern ausverkauft sein. Erster Gegner der Todesfelder wird ab 18.33 Uhr im zweiten Turnierspiel die U 23 des VfB Lübeck sein. Weitere Gruppengegner der Tramm-Schützlinge sind der Heider SV und SC Weiche Flensburg 08. Die Flensburger waren es, gegen die die Todesfelder im 2020er-Finale mit 3:1 triumphierten. Aber das ist Schnee von gestern, am Sonnabend wird eine neue Hallenmasters-Geschichte geschrieben.