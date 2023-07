﻿SV Todesfelde zieht positive Bilanz nach dem Belt-Cup in Dänemark

Todesfelde/Nykøbing. Platz sechs und viele Erkenntnisse für das neue Trainerteam um Björn Sörensen – so lassen sich die vier Tage des Fußball-Oberligisten SV Todesfelde beim hochkarätig besetzten Belt-Cup zusammenfassen. Das Platzierungsspiel am Sonntag gegen Gastgeber Nykøbing FC verloren die Todesfelder nach Elfmeterschießen mit 4:6 (1:1).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marco Pajonk brachte die Sörensen-Elf in der 26. Minute in Führung, Mitte der zweiten Halbzeit gelang William Lohse der Ausgleich für den dänischen Zweitligisten. In der Elfer-Lotterie, die sich unmittelbar an die 70 Spielminuten anschloss, waren die Gastgeber die Glücklicheren.

Hohe Belastung macht Todesfeldern zu schaffen

„Es war ein gutes Spiel aus einer funktionierenden Grundordnung heraus“, sagte Todesfeldes Co-Trainer Dirk Hellmann. „Unsere Führung war verdient. Gegen Ende der ersten Hälfte, aber vor allem in der zweiten Halbzeit hat man die schweren Beine der Jungs gespürt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das Trainerteam war es wichtig zu sehen, wie in Situationen mit hoher Belastung das Miteinander und die Kommunikation zwischen den Spielern funktioniert. „Am Ende ist das Ergebnis des Spiels zweitrangig, auch wenn wir natürlich gerne gewonnen hätten.“

SV Todesfelde: Belt-Cup eine wertvolle Erfahrung

Insgesamt sind, so Hellmann, die Tage beim Belt-Cup eine wertvolle Erfahrung gewesen: „Dieses verlängerte Wochenende hat uns definitiv nach vorne gebracht. Nach zwei Wochen Kennenlernphase können wir nun tiefer in die neuen taktischen Abläufe einsteigen.“

Pawel Erfmann (re.) ist neu in der Elf des SV Todesfelde. © Quelle: Sönke Ehlers/SV Todesfelde

Am Tag zuvor hatte Regionalligist Phönix Lübeck den Todesfeldern eine deutliche Abfuhr erteilt. Die Lübecker nutzten beim 4:0 (2:0) Ballverluste des Gegners zu überfallartigem Konterspiel. Im Gegensatz zum 0:0 im ersten Gruppenspiel gegen Naestved IF war die Defensive der Sörensen-Elf alles andere als sattelfest.

SV Todesfelde von Phönix Lübeck ausgekontert

Zwar hatte Marco Pajonk in beiden Halbzeiten die erste Torchance, aber viel mehr brachte der Oberligist SV Todesfelde offensiv nicht zustande. Haris Hyseni (14.), Valdislav Sadrifar (29.), Vladislav Kraev (49.) und Iloka Obinna (62.) ließen es viermal im Kasten von Keeper Bennet Sparfeld klingeln. Innenverteidiger Deniz Hasan Yilmaz, der Todesfelde verlassen hat, um in der Regionalliga zu spielen, fehlte im Kader der Lübecker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit dem ersten Gegentor war unser Plan, mutig nach vorne zu spielen, wie weggeblasen“, bemängelte Sörensen. „Stattdessen haben wir Bälle verloren und den Gegner zu Kontern eingeladen.“ Von der Intensität sei es eine gute Einheit gewesen. „Aber uns fehlte die defensive Kompaktheit. Der Regionalligist war athletisch und spielerisch stärker, vier Tore waren wir allerdings nicht schlechter.“

Das Stadtderby im Finale entschied Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck mit 4:2 (2:1) für sich. Phönix musste nach einem Platzverweis für Innenverteidiger Kevin Ntika ab der 23. Minute in Unterzahl spielen.

Pawel Erfmann will in den Profifußball

Für Pawel Erfmann waren die Spiele beim Belt-Cup die ersten im Trikot des SV Todesfelde. „Die Spieler sind nett, es wird mir sehr leicht gemacht, gut anzukommen“, sagte der 19-Jährige, der aus der U 19 von Holstein Kiel zum Oberligisten gewechselt ist.

Erfmann, der am liebsten als Sechser oder Achter im Mittelfeld spielt, steckt sich hohe Ziele: „Ich will den Weg in den Profifußball schaffen. Dafür trainiere ich hart und investiere auch abseits des normalen Trainings viel Zeit in den Fußball.“ Ein Träumer ist der 19-Jährige nicht: „Mir ist bewusst, dass in einer Fußball-Karriere neben vielen anderen Dingen auch der Faktor Glück eine Rolle spielt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Maximilian Musci: Mit dem SV Todesfelde in die Regionalliga

Maximilian Musci und Trainer Sörensen kennen sich derweil schon aus gemeinsamen Zeiten beim Oberligisten TSV Bordesholm. Dass Musci in Todesfelde anheuern würde stand fest, bevor Sörensen als Nachfolger des jetzigen sportlichen Leiters Sven Tramm verpflichtet wurde. Der 22-jährige Musci schwärmt: „In Todesfelde sind alle sehr nett, es geht familiär-freundschaftlich zu. Es macht Spaß, in blau-gelb zu spielen.“

Musci sieht seine Rolle außen in der Abwehrkette: „Gerne rechts, aber eigentlich ist das egal.“ Der angehende Jurist hofft, möglichst bald mit dem SV Todesfelde in der Regionalliga aufzulaufen: „Wir wollen in dieser Saison aufsteigen. Mein persönlicher Traum ist auch die Teilnahme am DFB-Pokal.“

KN