﻿SV Todesfelde hilft im Titelrennen der Fußball-Oberliga nur ein Sieg

24 Tore hat Marco Pajonk in dieser Saison für den SV Todesfelde geschossen. Gegen die zweite Elf des VfB Lübeck kommt keines hinzu: Pajonk ist gesperrt. Til Weidemann fehlt ebenfalls. Aber Morten Liebert ist dabei, der einige Spiele verpasste, aber auch schon bei 17 Toren angekommen ist.

Todesfelde. Über Ostern sind in der Fußball-Oberliga alle drei Titelkandidaten im Einsatz. Der Tabellenzweite SV Todesfelde spielt am Sonnabend ab 14 Uhr im Joda-Sportpark gegen die zweite Elf vom VfB Lübeck. Der SV Eichede erwartet am Ostermontag um 14 Uhr Spitzenreiter FC Kilia Kiel zum Topspiel.

1:0 gegen Kilia Kiel, 2:0 beim Oldenburger SV – die Ergebnisse waren knapp, aber die Leistungen der Todesfelder in den beiden vergangenen Partien überzeugend. Der SV Todesfelde scheint für den Endspurt im Titelrennen Fahrt aufzunehmen. In Oldenburg brummten Deniz Hasan Yilmaz und Christian Rave eine Sperre ab, beide stehen ihrer Mannschaft gegen die Lübecker wieder zur Verfügung.

SV Todesfelde auch ohne Til Weidemann

Jetzt hat die „gelbe Gefahr“ Marco Pajonk erwischt, der Torjäger – beim 4:2 im Hinspiel doppelt erfolgreich – muss nach der fünften Verwarnung einmal aussetzen. „Dass Pajonk fehlt, schmerzt“, sagt Todesfeldes Trainer Sven Tramm. „Zumal eine ganze Reihe weitere Spieler ausfallen.“

Til Weidemann, Doppeltorschütze in Oldenburg, ist im Urlaub. Dustin Thiel hat sich den kleinen Zeh gebrochen, Niklas Sabas ist am Knie verletzt, Niklas Stehnck pausiert mit einem Mittelfußbruch. Jan-Luca Holst (muskuläre Probleme) und Sören Gelbrecht (Schambeinentzündung) haben nach längerer Pause gerade erst wieder mit dem Training begonnen.

VfB Lübeck II – junge Elf mit ehrgeizigen Spielern

Die Lübecker stehen in der Tabelle jenseits von Gut und Böse. Trotzdem warnt Tramm: „Die VfB-Zweite ist eine junge und ehrgeizige Truppe. Einige Spieler trainieren immer mal wieder im Regionalliga-Kader mit und wollen sich in der Oberliga mit starken Leistungen dafür empfehlen, beim wahrscheinlichen Drittliga-Aufsteiger einen Vertrag als Profi zu erhalten.“

VfB-Trainer Dominik Toschka sei ebenfalls heiß auf das Spiel. „Wir kennen uns vom Trainerlehrgang“, sagt Tramm. „Dominik freut sich diebisch auf die 90 Minuten gegen uns.“

Klar sei, so Tramm, „dass wir nicht mehr patzen dürfen, wenn wir den Titel verteidigen wollen“. Welches Resultat wäre ihm im Aufeinandertreffen zwischen Eichede und Kilia am liebsten? „Ein Wunschergebnis habe ich nicht. Wir nehmen es, wie es kommt, können das Resultat ja sowieso es nicht beeinflussen.“