Leezen. Das Resultat spricht eine deutliche Sprache. Die Fußballer der zweiten Mannschaft des SV Todesfelde nahmen durch ein 3:0 (2:0) beim Leezener SC die drei Punkte mit auf den nur sieben Kilometer langen Heimweg. Bei der Beurteilung der 90 Minuten lagen die Trainer der beiden Verbandsliga-Teams jedoch weit auseinander.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem waren sich Leezens Marco Heß und Todesfeldes Finn Hartwig einig: Der Todesfelder Sieg spiegelte die gezeigten Leistungen wider. Doch Heß war der Meinung, dass das Ergebnis zu hoch ausgefallen sei. „Wir sind allein vier Mal auf den Todesfelder Torwart zugelaufen, haben unsere Chancen aber nicht nutzen können“, schilderte der LSC-Trainer seine Sicht der Dinge. Hartwig sah dies anders: „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen, weil wir nichts haben anbrennen lassen.“

Doppelpack von Dennis Studt bringt SVT auf Siegerstraße

Immerhin registrierte Heß trotz der frühen Gegentreffer durch Dennis Studt (2./25.) eine ansprechende Vorstellung seines Teams, auch wenn er sich mit dem Abwehrverhalten nicht einverstanden zeigte. „Bei beiden Toren haben wir es versäumt, die Situation entschlossen zu klären“, moniert er. Und weiter: „Wir haben uns danach ganz gut in die Partie hineingekämpft und eine ordentliche Leistung abgeliefert.“ Die aber nicht reichte, um Finn Hartwigs Todesfelder in Bredouille zu bringen. „Wir hatten das Spiel 90 Minuten unter der Kontrolle“, sagte der SVT-Coach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rouven Seydel mit Tor des Tages

Rouven Seydel (13.) erzielte derweil früh das 1:0 für die Kicker des SC Rönnau 74, die im Heimspiel gegen den TuS Krempe lange um den Dreier zittern mussten. „Weil unsere Chancenverwertung einmal mehr katastrophal war“, stöhnte SCR-Trainer Sören Warnick. „Wir brauchen einen Torjäger.“ Trotz der Ladehemmungen geriet der SCR-Erfolg nicht in Gefahr, und nach 90 Minuten war weiterhin das 1:0 auf der neuen Anzeigentafel auf dem Sportplatz am Plöner Eck zu lesen. Die Anlage erstrahlt mit neuen Auswechselbänken und gelb-blauem Sprecherturm in neuem Glanz. „Bei uns bewegt sich etwas“, freut sich Warnick, der mit seiner Mannschaft mit vier Zählern in die Saison gestartet ist.

Weiterhin eine Null steht auf der Habenseite von Aufsteiger SG Oering-Seth. Das Team von Trainer Yorck Männich konnte sich gegenüber dem 0:5 beim Saisonauftakt zwar erheblich steigern, beim VfR Horst gab es aber mit 3:4 die zweite Niederlage im zweiten Spiel. „Wir haben Fortschritte gemacht“, bilanzierte Männich, der ein bisschen auch mit den Fußballgöttern haderte. „Es hat uns ein wenig das Spielglück gefehlt.“

Yorck Männich sah klaren Elfmeter für sein Team

Nachdem Timo Ochota (11.) und Nico Post (69.) bei Gegentreffern von René Helmcke (7./44.) und Sascha Petersen (64.) auf 2:3 gestellt hatten und die SG nach einer Roten Karte gegen Horsts Tobias Petersen (68.) in Überzahl agierte, hatte Männich einen Strafstoß für seine Mannschaft gesehen. Aber nach einem Foul an Post blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. Statt dessen machte Sascha Petersen (81.) mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 für den VfR alles klar. Männich: „Wir haben diesmal vieles besser gemacht, werden aber wohl noch etwas Zeit brauchen, um in der neuen Liga anzukommen.“