﻿SV Todesfelde II gewinnt 3:0 beim SC Rönnau 74

Die Fußballer des SC Rönnau 74 haben sich zumindest vorerst aus der Spitzengruppe der Verbandsliga Südwest verabschiedet. Mittendrin hingegen ist die zweite Mannschaft des SV Todesfelde, die sich in Klein Rönnau mit 3:0 durchsetzen konnte. Die FSG Saxonia bleibt in der Oststaffel auf einem Abstiegsplatz.

Kreis Segeberg. Sören Warnick war gar nicht gut auf seine Kicker zu sprechen. „Das hat sich angefühlt, als ob wir ein Freundschaftsspiel bestreiten würden“, ärgerte sich der Trainer des SC Rönnau74. Seine Fußballer blieben im Verbandsliga-Kreisderby gegen die zweite Mannschaft des SV Todesfelde nahezu alles schuldig und kassierten eine verdiente 0:3 (0:2)-Schlappe. „Wir haben vor der Pause keine Zweikämpfe angenommen und uns praktisch ergeben. Das war einfach nur schlecht“, moserte Warnick.

Kevin Benner trifft per Fallrückzieher

Bei Finn Hartwig, dem Trainer der Todesfelder Reserve, herrschte nicht nur wegen des Resultats beste Laune. Auch die Art und Weise hatte ihm gefallen. „Wir haben uns sehr gut auf den Gegner eingestellt und ihm vor dem Wechsel keine Torchance gewährt“, freute er sich. Hartwigs Spieler vermochten es, ihre Überlegenheit in Treffer umzumünzen. Kevin Benner (8.) mit einem artistischen Fallrückzieher und Christian Jaacks (23.) mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgten für eine sichere Halbzeitführung.

Die nach dem Wiederanpfiff nur einmal in Gefahr geriet, als Mats Hamann (63.), nach schöner Vorarbeit von Janick Loose, mit einem Schuss am Außenpfosten scheiterte. Eine Viertelstunde später beseitigte Dennis Studt mit seinem fünften Saisontreffer die letzten Zweifel am SVT-Sieg. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass man in solch ein wichtiges Spiel mit einer solch schlechten Einstellung geht“, schimpfte Warnick.

FSG Saxonia 0:0 gegen TSV Flintbek

Die FSG Saxonia bleibt in der Fußball-Verbandsliga Ost auch nach dem vierten Spiel sieglos. Immerhin trotzte die Elf von Trainer Ralf Bargmann dem zur Spitzengruppe zählenden TSV Flintbek ein 0:0 ab.

Die Saxonen begannen druckvoll, in der neunten Minute setzte Nicolai Steffen einen Kopfball knapp neben das Flintbeker Tor. Auch der aufgerückte Außenverteidiger Rasmus Faber verpasste knapp das 1:0. Kurz vor der Pause verhinderte FSG-Keeper Matthias Balzer mit einer tollen Parade, dass der Spielverlauf auf den Kopf gestellt wurde.

In der zweiten Halbzeit dominierte zunächst wieder die Heimelf. Doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Flintbeker immer besser in die Partie und vergaben zwei gute Möglichkeiten. „Da haben wir Glück gehabt“ sagte Saxonias Sprecher Lothar Rath. Seine Mannschaft stand gehörig unter Druck, konnte sich aber ab und zu befreien. Bei Konterchancen von Tim Wedemeyer und Lukas Kock fehlte nicht viel, um den ersten Saisonsieg perfekt zu machen.

„Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis, mit dem beide Trainer leben können“, sagte Rath. „Aber natürlich hätten wir lieber gewonnen, um uns ein wenig aus der unteren Tabellenregion abzusetzen. Es gibt ja vier Absteiger.“

Von Markus Weber und Jürgen Brumshagen