﻿SV Todesfelde II: Nicht alle Routiniers dürfen mit in die Landesliga

Todesfelde. Mit viel Routine in der Mannschaft sicherte sich die zweite Elf des SV Todesfelde letztlich überlegen den Staffelsieg in der Fußball-Verbandsliga Südwest. Mit Hochdruck wird daran gearbeitet, das Team von Trainer Finn Hartwig zu verjüngen, um spätestens in einem Jahr mit einer U 23 aufzulaufen, die ihren Namen verdient. Einige Ü 30-Spieler finden daher keinen Platz im Landesliga-Kader.

Jorrit Bernoth und Philipp Möller sind die prominentesten „Opfer“ der Verjüngung. In der Fußballszene kursiert das Gerücht, das Duo sei rausgeworfen worden. „Nein, so ist es nicht“, betont Stefan Komm, sportlicher Leiter der Mannschaft. Er räumt allerdings ein: „Es ist nicht glücklich gelaufen. Wir hätten mit Jorrit und Philipp, die viel für den Verein geleistet haben, früher das Gespräch suchen müssen. Um ihnen zu erklären, warum wir Zweifel haben, dass es für die Landesliga reicht.“

Komm versteht, dass sich Bernoth und Möller für zu fit und zu gut halten, um nur noch ein bisschen mit dem neuen dritten SVT-Team in der Kreisklasse C zu kicken. Spielmacher Bernoth zieht es zum SV Schackendorf in die Kreisliga, Standardspezialist Möller wechselt zum Verbandsligisten SC Rönnau 74.

Felix Daniel wird Co-Trainer

Felix Daniel, ein weiterer Routinier, steigt als Co-Trainer von Hartwig in den Trainerstab ein. Nur noch vier Ü 30-Spieler sollen die Mannschaft künftig führen: Janik Broers, Kapitän des Aufstiegsteams, Torjäger Dennis Studt, Christian Jaacks und Sebastian Bruhn.

Die Youngster Lukas Helmer (Tor), Bendix Tietz, Sebastian Völker, Manuel Carvalho, Henrik Schuldt, Chris Hagemann, Benny Soarez und Meeno Bröker gehörten bereits der Aufstiegstruppe an und wollen in der Landesliga den nächsten Schritt in ihrer fußballerischen Entwicklung gehen.

Weitere Talente kommen hinzu. Torwart Bennet Sparfeld, Thore Möller, Hendrik Wehde, Berk Akcicek (alle VfR Neumünster), Fynn Rose (SV Tungendorf), Thies Wittern, Henri Hartung (beide SG FCU-Kisdorf), Bejte Rama und Arshed Hashimi (beide TSV Bargteheide) haben in Todesfelde zugesagt.

SV Todesfelde II will junge Spieler entwickeln

„Unsere Ziele lauten, in der Landesliga Holstein eine ordentliche Rolle zu spielen und die jungen Spieler so gut zu entwickeln, dass der eine oder andere perspektivisch ein Kandidat für das Oberliga-Team des SV Todesfelde sein wird“, sagt Komm, der weiß, dass sich die Mannschaft steigern muss, um die höheren Anforderungen zu meistern.

In der Verbandsliga profitierte die Hartwig-Elf auch von den Schwächen der Konkurrenz. Der selbst ernannte Titelfavorit WSV Tangstedt hielt zunächst mit den Todesfeldern mit, zerschoss sich dann aber – wie so häufig in den vergangenen Jahren – nach den ersten Rückschlägen selbst. Platz zehn in der Rückrundentabelle der 14 Klubs umfassenden Staffel unterstreicht den Absturz der Tangstedter nach der Winterpause eindrucksvoll.

Konkurrenz stand sich selbst im Weg

Den schönsten Fußball spielte wahrscheinlich der TSV Bargteheide. Aber der Vizemeister leistete sich in der Hinrunde einige Punktverluste zu viel. Dominik Fseisi, der den SSC Phoenix Kisdorf nach der Abmeldung vom Spielbetrieb in der Landesliga übernommen hat, stampfte eine komplett neue Truppe aus dem Boden. Die Spieler des Tabellendritten zeigten zwar viel Talent, waren für den großen Wurf aber noch zu grün hinter den Ohren.

Der TuS Hartenholm (Platz 7) und der SC Rönnau 74 (5.) hatten auf dem Papier viel Qualität zu bieten, zu kleine Kader verhinderten ein besseres Abschneiden. Und Fetihspor Kaltenkirchen, am Ende Vierter, schleppte die durchwachsenen ersten Saisonwochen wie Ballast durch die Saison.

Abgezocktheit war Todesfeldes großer Trumpf

Nur das abgezockte zweite Team der Todesfelder brachte die für den Staffelsieg erforderliche Konstanz auf den Rasen. Die Hartwig-Schützlinge feierten nur selten Fußballfeste, spielten aber grundsolide und gewannen zumeist auch die knappen Spiele. Woran die vielen Routiniers entscheidenden Anteil hatten.

Komm ist mit dem neuen Kader zufrieden. Er ist aber auf der Suche nach jemandem, der sich physiotherapeutisch um die Spieler der zweiten Todesfelder Elf kümmert. „Bislang hat das Lauriz Losser gemacht, der gleichzeitig als Spieler der Mannschaft angehörte. Das war perfekt“, sagt Komm. Aber auch für Losser gibt es keinen Platz im Landesliga-Kader – er wechselt zum SC Rönnau 74.

