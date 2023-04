﻿SV Todesfelde II trennt sich in der Verbandsliga torlos vom SC Rönnau

Kostenfrei bis 15:10 Uhr lesen

Siegesserie gerissen

Melvin Jöns holte mit dem SC Rönnau 74 in Todesfelde einen Punkt.

Mit zehn Siegen in Folge war die zweite Elf des SV Todesfelde in der Fußball-Verbandsliga der Konkurrenz enteilt. Der SC Rönnau 74 stoppte nun die famose Serie, das Duell beider Teams endete torlos. Der Rönnauer Janik Rothbrust wurde mit einer Kopfverletzung in Krankenhaus eingeliefert.