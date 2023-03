﻿SV Todesfelde II weist Fetihspor Kaltenkirchen in die Schranken

Kreis Segeberg. Verbandsliga-Spitzenreiter SV Todesfelde II brauchte einen Wachmacher, dann drehte die Elf von Trainer Finn Hartwig auf. Nach 90 Minuten gewannen die Todesfelder das Spiel der Südstaffel bei Fetihspor Kaltenkirchen mit 6:1 (4:1).

Vor 150 Zuschauern vergaben Benny Soares und Jorrit Bernoth früh im Spiel zwei Hochkaräter für die Gäste. Benjamin Karadzic (19.) gelang die Führung für Fetihspor. „Danach hatten wir Glück, nicht das 0:2 zu bekommen“, sagte Todesfeldes Teammanager Stefan Komm. Nach dem Freistoßtor durch Christian Jaacks (25.) überrollte Hartwigs Team den Gegner. Benny Soares (31./42.) und Dennis Studt (40.) sorgten auf dem Kunstrasen an der Schirnauallee für klare Verhältnisse.

Soares (71.) und Henrik Schuldt (88.) legten in der zweiten Hälfte zwei Treffer zum 6:1-Endstand nach. „Nach dem 3:1 war es ein souveräner Auftritt unserer Elf“, lobte Komm. „Fetihspor hat optisch gut mitgespielt, aber unsere Jungs hatten alles im Griff. Dass unser Youngster Benny Soares dreimal getroffen hat, finde ich klasse.“

Gennrichs 1:0 für Kisdorf war der Dosenöffner

Unterdessen schob sich der SSC Phoenix Kisdorf mit dem 4:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Schlusslicht SV Wasbek auf den dritten Tabellenplatz vor. Timo Gennrich (36.), Ole Schneemann (49.), Mats Lorisch (61.) und Julius Schult (72.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass sich die Dominanz der Gastgeber auch im Ergebnis niederschlug. Dass nicht alles klappte, nahm Trainer Dominik Fseisi gelassen: „Nach der langen Pause fehlt noch der Rhythmus, dazu waren die Platzverhältnisse sehr schwierig.“

Die Wasbeker verschanzten sich tief in der eigenen Hälfte. „Der Tabellenletzte war ausschließlich auf Schadensbegrenzung aus“, sagte Fseisi, dessen Elf einige klare Chancen versiebte. „Es war wichtig, dass Gennrich das Bollwerk des Gegners vor der Pause erstmals knacken konnte.“ Weil Schneemann und Lorisch den Vorsprung nach dem Seitenwechsel zügig ausbauten, konnte sich Fseisi früh entspannen. „Es war ein Arbeitssieg. Wir sind froh, nach der langen Winterpause endlich wieder um Punkte zu spielen.“

TuS Hartenholm lässt viele Wünsche offen

Nur einen Punkt gab es derweil für den Tabellensechsten TuS Hartenholm gegen den TuS Krempe. Maximilian Kokot köpfte in der zwölften Minute das 1:0. „Danach hätte Maxi einen oder zwei Treffer nachlegen können. Ich glaube nicht, dass Krempe dann zurückgekommen wäre“, sagte TuS-Trainer Martin Genz. Malte Oeltke (35.) glich für die Gäste aus. „Danach plätscherte das Spiel vor sich hin“, meinte Genz. „Wir wurden nicht wirklich gefährlich, der Gegner aber auch nicht.“ Normalerweise, so Genz, dürfe man einem Team wie Krempe keinen Punkt schenken. „Aber so, wie wir aufgetreten sind, haben sich die um den Klassenerhalt kämpfenden Steinburger den einen Zähler verdient.“