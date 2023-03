﻿SV Todesfelde II will in der Verbandsliga den letzten Verfolger abschütteln

Hunderte neue Soldaten: Bundeswehr verstärkt Elitetruppe in Eckernförde

Die Bundeswehr hat angekündigt, das Kommando Spezialkräfte der Marine deutlich zu verstärken. Die Zahl der Dienstposten am Standort Eckernförde soll bis 2025 auf 600 fast verdoppelt werden. Erste neue Einheiten sollen in wenigen Tagen in Dienst gestellt werden.