﻿SV Todesfelde im Pokal beim Fußball-Verbandsligisten TSV Trittau

Weil der SV Todesfelde (vergeblich) um den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga spielte, war die Sommerpause kurz. Danach hetzte die Mannschaft von Spiel zu Spiel. Jetzt pausiert das Team in der Oberliga, frei ist das Wochenende dennoch nicht. Eine Partie im Meister-Cup steht auf dem Plan.

Todesfelde. Bleiben Überraschungen aus, wird der SV Todesfelde am Wochenende in der Fußball-Oberliga von der Tabellenspitze auf den dritten Platz purzeln. Die Todesfelder Elf (44 Punkte) ist in der Punktrunde spielfrei und nutzt den freien Termin, um das Achtelfinale im Meisterpokal beim TSV Trittau nachzuholen. Die Titelrivalen in der Oberliga stehen währenddessen vor lösbaren Aufgaben. Der FC Kilia Kiel (43 Zähler) tritt beim TSV Pansdorf an, der SV Eichede (42) trifft auf die zweite Mannschaft vom VfB Lübeck.

„Auf das, was die Konkurrenten machen, haben wir keinen Einfluss“, sagt SVT-Trainer Sven Tramm. „Unsere Aufgabe ist es, in der Punktrunde und den Pokalwettbewerben unsere Hausaufgaben zu machen.“

Schonung für die Oberliga

Tramm plant, in Trittau personell zu rotieren, bevor es in den Jahresendspurt geht. In der Oberliga stehen vor Weihnachten noch die Begegnungen bei der Husumer SV (3. Dezember) und gegen die zweite Mannschaft vom VfB Lübeck (11. Dezember) auf dem Programm.

„In Trittau wird die Mannschaft auf einigen Positionen anders aussehen als zuletzt beim 9:0 in Lübeck gegen den FC Dornbreite“, sagt Tramm, der den einen oder anderen Vielspieler durchpusten lassen will. Wer pausiert, verriet Tramm nicht.

Flens-Cup der Meister sorgt für gemischte Gefühle

Der „Flens-Cup Meister der Meister“ sorgt bei Tramm für gemischte Gefühle. „Wir haben so viele Termine. Ich hätte gern dem gesamten Team ein komplett freies Wochenende gegönnt“, sagt der Neversdorfer. „Andererseits ist es ein offizieller Verbands-Wettbewerb, bei dem es eine Menge Bier mit und ohne Alkohol, Geldprämien und für den Sieger einen Platz im Landespokal zu gewinnen gibt. Wir werden die Aufgabe in Trittau seriös angehen.“

Schärfster Gegner ist Kilia Kiel

Um dann in einer der nächsten Runden wahrscheinlich auf Kilia Kiel zu treffen. Die Kilianer, in der Saison 2021/22 überlegener Staffelsieger der Landesliga Mitte, und Oberliga-Meister SV Todesfelde sind die stärksten Mannschaften im Wettbewerb. Tramm stimmt zu: „Läuft es normal, werden wir nicht nur in der Punktrunde, sondern auch im Meister-Pokal mit Kilia um den Titel kämpfen.“