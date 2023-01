﻿SV Todesfelde kann nur zwei seiner Masters-Helden aufbieten

Die Fußballer des SV Todesfelde können auch beim 23. Hallenmasters auf ihre Fans bauen. 1100 Anhänger werden den Titelverteidiger in der Kieler Wunderino-Arena anfeuern. Sie werden auf dem Kunstrasen viele neue Gesichter in ihrem Team zu sehen bekommen.

Todesfelde. Am Sonnabend um 14 Uhr setzt sich der Konvoi in Bewegung: Auf ein Dutzend Busse verteilt, brechen Fußballer und Fans des SV Todesfelde vom Vereinsgelände aus zum 23. Hallenmasters nach Kiel auf. Die siebte Teilnahme soll für den Oberligisten, der in der ausverkauften Wunderino-Arena als Titelverteidiger antritt, nicht schon in der Vorrunde enden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Mannschaft wird alles dafür tun, nicht frühzeitig auszuscheiden“, verspricht Trainer Sven Tramm. „Wir wollen unsere 1100 positiv verrückten Anhänger, die Stimmung wie 9000 machen, nicht enttäuschen.“ Aber es werde nicht einfach. „Kein Team tritt an, um sich schon nach der Vorrunde zu verabschieden. Alle acht Mannschaften werden Vollgas geben“, betont der 44-Jährige.

Todesfeldes Fans haben beim Masters einiges vor

Der Todesfelder Fanblock wird in der Arena nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören sein. Dominik Lembke und sein Team vom Todesfelder Fankreis haben sich erneut einiges einfallen lassen. „Wie die Choreos aussehen, die Gesänge klingen, ist noch ein Geheimnis“, sagt Teammanager Timo Gothmann. Gleiches gelte für das Motto, unter dem die Todesfelder antreten. „Wir sind wieder da!“, hieß es beispielsweise, als die Tramm-Schützlinge vor einigen Jahren nach einer Pause endlich wieder die Qualifikation geschafft hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Gothmann hofft, dass die Mannschaft die Vorrunde übersteht: „Es wäre sehr schade, wenn unsere Fans in den letzten eineinhalb Stunden des Masters nur noch rumsitzen würden und zugucken müssten, wie andere Vereine um den Titel spielen.“

SV Todesfelde muss Ausfälle verkraften

Gegenüber dem Januar 2020, als die Todesfelder mit einem 3:1 im Finale gegen SC Weiche Flensburg 08 den Titel gewannen, wird Tramm beim Masters-Comeback nach zwei Pandemie-Wintern eine nahezu komplett neue Truppe auf den Kunstrasen schicken. Einige Ausfälle von Masters-Helden standen länger fest. Wie der von Kai-Fabian Schulz, der einen Kreuzbandriss auskuriert. Oder dass Christian Rave und Emanuel Bento in dieser Hallensaison pausieren.

Doch dass Henrik Sirmais nach einer Erkrankung nicht rechtzeitig fit wird, Niklas Stehnck sich beim Honda-Cup in Bornhöved den Fuß bricht oder Kapitän Luca Sixtus mit einem Muskelfaserriss ausfällt, wirft die Planung des Trainerteams um Tramm so ziemlich über den Haufen. Zumal auch die Todesfelder Masters-Novizen Hasan Deniz Yilmaz (aus wichtigem privatem Grund in der Türkei) und Dustin Thiel (verletzt) passen müssen.

Auch Yavuz fehlt dem SV Todesfelde

Bis zuletzt grübelte Tramm, wie die zwölf Kaderplätze besetzt werden. „Mit Torwart Fabian Landvoigt und Morten Liebert werden nur zwei Spieler dabei sein, die den Pokal nach Todesfelde geholt haben“, verrät der Neversdorfer. „Auch Marco Pajonk verfügt aus seiner Zeit bei Strand 08 über Masters-Erfahrung. Aber alle anderen sind Frischlinge in der Wunderino-Arena.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

U23 des VfB Lübeck der erste Gegner

Nach der halbstündigen Eröffnungszeremonie wird das 23. Masters um 18.19 Uhr mit dem Spiel zwischen dem Heider SV und SC Weiche Flensburg 08 eröffnet. Dann wird es laut in der Todesfelder Kurve: Ab 18.33 Uhr folgt die Partie zwischen den Todesfeldern und der U 23 des VfB Lübeck.

„Die Lübecker sind ein bisschen wie eine Wundertüte“, charakterisiert Tramm den Gegner aus der Oberliga. „Die Jungs sind technisch gut ausgebildet und laufstark. Sie gelten als Außenseiter, werden sich vor der großen Kulisse aber beweisen wollen.“

Heider SV sieglos beim Hallenmasters

Im zweiten Gruppenspiel trifft Tramms Team ab 19.29 Uhr auf den Regionalliga-Absteiger Heider SV. „Wir haben Heide auf dem Feld zwar zweimal klar geschlagen, aber das zählt in der Halle nicht“, betont Tramm. „Die Spiele zwischen den Dithmarschern und uns sind immer sehr intensiv.“ Die Heider wollen unbedingt eine schwarze Serie beenden: Sieben Mal war ein HSV-Team beim Masters dabei, gewonnen wurde kein einziges Spiel!

Weiche Flensburg der dickste Brocken?

Zum Abschluss der Gruppenphase wartet der wahrscheinlich dickste Brocken auf die Todesfelder: Um 20.25 Uhr wird die Begegnung gegen die Flensburger angepfiffen. „Die Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 und Phönix Lübeck sind meine Topfavoriten auf den Titel“, lautet Tramms Prognose. „Weiche schickt nie die zweite Garde nach Kiel, sondern bietet immer ein Topteam auf.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Parallelstaffel wetteifern die U 23 von Holstein Kiel, SV Eichede und der Eckernförder SV mit Phönix Lübeck um die beiden Plätze im Halbfinale, das ab 21.29 Uhr gespielt wird. Gegen 22.30 Uhr wird der neue Champion den großen Scheck über 5000 Euro Siegprämie entgegennehmen und die Trophäe in die Höhe stemmen.