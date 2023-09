﻿SV Todesfelde verabschiedet Luca Sixtus mit einem klaren Erfolg

Todesfelde. 17 Minuten reichten den Fußballern des SV Todesfelde, um im Oberliga-Heimspiel gegen den FC Dornbreite mit drei Treffern früh alles klarzumachen. Am Ende gewannen die Todesfelder das letzte Spiel ihres langjährigen Mitspielers Luca Sixtus mit 4:0 (4:0).

Schon vor dem Anpfiff war klar, dass sich einer der Wünsche von Luca Sixtus nicht erfüllen würde. „Ich hätte Todesfelde gern als Tabellenführer verlassen“, sagte der 28-Jährige, der die SVT-Elf in den vergangenen mehr als neun Jahren häufig als Kapitän aufs Feld geführt hat. „Aber wir befinden uns im Titelrennen immerhin in aussichtsreicher Position.“

Morten Liebert überlässt Luca Sixtus Elfmeter

Bevor Sixtus aus beruflichen Gründen nach München umzieht, durfte er noch einmal starten. Und schon nach zwölf Minuten jubeln, weil ein Schuss von Paul Meseberg im Torwinkel einschlug. Zwei Minuten danach kam Morten Liebert im Strafraum zu Fall. Liebert, der etatmäßige Schütze, überließ Sixtus den Strafstoß. „So torhungrig wie Morten ist, war ich mir nicht sicher, ob er Luca den Elfer schenken würde“, sagte Teammanager Timo Gothmann. „Dass er es getan hat, ist eine tolle Geste.“

Sixtus verwandelte sicher. Um nur 180 Sekunden später Til Weidemann zu feiern, der einen Eckball zum 3:0 eingeköpft hatte. Die Todesfelder hatten alles im Griff. Wenn sie an der Temposchraube drehten, ging es für die Dornbreiter viel zu schnell.

Die Spieler beider Mannschaften standen Spalier, als der Todesfelder Luca Sixtus in der 78. Minute den Platz verließ. © Quelle: Jürgen Brumshagen

Liebert (46.) legte nach Vorarbeit von Rafael Krause das 4:0 nach. Noch vor der Pause begannen die Platzherren, den Fuß vom Gas zu nehmen. Trotzdem gab es zwei weitere Hochkärater für Liebert. Einmal prallte der Ball vom Innenpfosten ins Feld zurück, beim zweiten Versuch schoss der 30-Jährige um wenige Zentimeter am Ziel vorbei.

SV Todesfelde nimmt früh den Fuß vom Gas

„35 Minuten hat die Mannschaft eine starke Reaktion auf das 1:3 bei Weiche Flensburgs zweiter Elf gezeigt“, sagte Trainer Björn Sörensen. „Danach haben wir im Verwaltungsmodus gespielt. Die Jungs haben ein bisschen für und mit Luca gekickt, aber immerhin kein Gegentor kassiert.“

Ab und zu wurde auch nach der Halbzeit gezaubert. In der schönsten Szene spielte Marco Pajonk Julius Kliti per Fallrückzieher frei. Der Neue aus der U19 des Berliner AK scheiterte am reaktionsschnellen Nico Heyden im FCD-Tor. Weitere gute Möglichkeiten verpufften, weil im Passpiel die nötige Konzentration fehlte.

Trainer Sörensen verzeiht Nachlässigkeiten

Sörensen nahm es gelassen: „Heute war es mit Lucas Abschied ein besonderes Spiel. Ich habe Verständnis dafür, dass die Jungs nicht bis zum Ende voll durchgezogen haben. So konnten ein wenig Kraft für die kommenden Aufgaben sparen. Wer weiß, wofür das gut ist, schließlich haben wir in der Punktrunde und in den Pokalspielen eine Menge vor.“

Nach 78 Minuten war Schluss für Sixtus. Es kam der Moment, vor dem er viel Respekt gehabt hatte. Durch ein Spalier, in das sich auch die Lübecker einreihten, verließ der 28-Jährige den Platz. Alle klatschten mit Sixtus ab, es gab Umarmungen, mit einigen Mitspielern knuddelte er ein wenig länger. Dann hatte Sixtus es hinter sich: „Erst hatte ich einen Kloß im Hals, aber dann war es zwar emotional, aber nicht schlimm. Ich konnte mich ganz gut zurammenreißen.“

Seinen letzten Auftritt im blau-gelben Trikot hat er genossen. „Jetzt noch die Abschiedsparty und das Abschiedsspiel, das der Verein für mich organisiert hat, dann beginnt ein neues Kapitel im Leben meiner Freundin Swantje und mir in München.“

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Maximilian Musci, Christian Rave (64. Henrik Sirmais), Dustin Thiel (58. Moritz Achtenberg), Paul Meseberg – Rafael Krause (64. Julius Kliti), Luca Sixtus (78. Sören Gelbrecht), Pawel Erfmann, Til Weidemann (64. Mats Klüver) – Morten Liebert, Marco Pajonk – Tore: 1:0 (12.) Meseberg, 2:0 (14./FE) Sixtus, 3:0 (17.) Weidemann, 4:0 (26.) Liebert – SR: Moritz Bern (Eintracht Eggebek) – Z: 225.

