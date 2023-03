﻿SV Todesfelde macht im Meisterrennen Jagd auf Kilia Kiel und den SV Eichede

Todesfelde. Der SV Todesfelde hat die Zulassung für die Fußball-Regionalliga beantragt. Jetzt stehen die Oberligamannschaft und das Trainerteam um Chefcoach Sven Tramm in der Pflicht, Vollgas zu geben und alles dafür zu tun, den Meistertitel zu verteidigen und zum zweiten Mal nach 2022 in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Gelingt es dem momentanen Tabellendritten nicht, am FC Kilia Kiel und dem SV Eichede vorbeizuziehen, wären 3000 Euro Meldegebühr verbrannt.

„Hätten wir gegen Kilia Kiel verloren, wäre der Rückstand auf den Spitzenreiter auf elf Punkte angewachsen, eine Meldung unsinnig gewesen“, sagt Todesfeldes Sportdirektor Jens Martens. „Nach unserem 1:0-Sieg haben wir aber weiter alle Möglichkeiten, zumal wir noch ein Nachholspiel haben und Eichede und Kilia sich am Ostermontag gegenseitig Punkte wegnehmen.“

Oldenburger SV launisch wie eine Diva

Am Sonnabend gastieren die Todesfelder zu ungewohnt später Anstoßzeit um 18 Uhr beim Oldenburger SV. „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben“, sagt Martens. Das Hinspiel entschied die Elf von Trainer Tramm mit 4:2 für sich. So richtig kann SVT-Trainer Tramm aber nicht einordnen, was seine Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz in Oldenburg erwartet: „Der OSV ist eine Wundertüte. Topleistungen wechseln mit schwachen Spielen. Klar ist, dass wir dem Gegner vom Anpfiff weg aufzeigen müssen, dass wir es sind, die als Sieger vom Platz gehen.“

Der Neversdorfer ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft an den rundum überzeugenden Auftritt gegen Kilia anknüpft: „Die Freude der Jungs über ihre Leistung war groß. Die Motivation ist extrem hoch, den Angriff auf Kilia und Eichede zu starten.“ Auch personell gibt es keine Probleme: „Wir setzen auf den Kader vom Kiel-Spiel.“

Kilia Kiel plant mit „Zwergenetat“

So einfach wird sich Kilia allerdings nicht von der Spitze stoßen lassen. In Kiel wird für den Aufstiegsfall geplant. Vorsitzender Volker Roese sagte gegenüber den Kieler Nachrichten, bei Kilia werde mit einem für Regionalliga-Verhältnisse „Zwergenetat“ geplant.

Die Rede ist von einer Summe im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kilia-Philosophie fuße auf Spielern aus dem Großraum Kiel: „Unser Konzept funktioniert nur mit Spielern, die nicht zum FC Kilia wechseln, um hier mit Fußball den Lebensunterhalt zu verdienen.“

SV Eichede setzt weiter auf Spieler aus der Region

SV Eichedes Vorsitzender Olaf Gehrken wird in einer Pressemitteilung zum selben Thema so zitiert: „An unserer Ausrichtung auf Trainer und Fußballer aus dem eigenen Nachwuchs und aus der Region würde auch ein Aufstieg nichts ändern.“

Welche Summe sich die Eicheder die Regionalliga Nord, in der mehr als die Hälfte der Vereine unter Profibedingungen arbeiten, kosten lassen würden, verrät Gehrken ebenso wenig wie Martens.

SV Todesfelde: Veränderungen nur mit Augenmaß

Aber klar sei, so der Todesfelder Sportdirektor, „dass einige gestandene Spieler dazu geholt werden müssten“. Überwiegend setzt man in „Deathfield“ allerdings – wie die Konkurrenten – auf die Fußballer des aktuellen Kaders. „Wenn wir etwas verändern, machen wir das mit Augenmaß – also Todesfelde-like“, sagt Martens.

Bagger müssen nicht anrücken, um im Joda-Sportpark die Auflagen für Viertliga-Fußball zu erfüllen. „Es ist bombastisch, wie sich das Stadion in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, schwärmt Martens. „Mit Tribüne, Stehtraversen, VIP-Bereich und einigem mehr ist unsere Heimspielstätte ein echtes Schmuckkästchen geworden.“