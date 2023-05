﻿SV Todesfelde: Trainersuche befindet sich in der finalen Phase

Todesfelde. Die Punktrunde in der Fußball-Oberliga ist abgeschlossen, die Trainersuche beim SV Todesfelde noch nicht. „Aber wir befinden uns in der finalen Phase“, sagt Sportchef Jens Martens. Der Nachfolger für Erfolgstrainer Sven Tramm soll zeitnah präsentiert werden.

Das Profil ist anspruchsvoll. Martens wurde vor einem Jahr verpflichtet, um in Todesfelde die Strukur für Regionalliga-Fußball zu schaffen. Dazu gehören beispielsweise vier Trainingseinheiten pro Woche. Tramms Nachfolger wird ein eigenes Trainerteam mitbringen. Denn nicht nur der Neversdorfer scheidet aus, der die goldenen Jahre in „Deathfield“ prägte und in sechs Jahren als Chef mit seiner Mannschaft 14 Titel gewann.

Kompletter Trainerstab des SV Todesfelde muss ersetzt werden

Co-Trainer Bastian Holdorf gilt es im SV Todesfelde ebenso zu ersetzen wie Torwartcoach André Friedrichs und Athletiktrainer Marc Paasch. Tramm (Sportlicher Leiter), Holdorf (Finanzen) und Friedrichs (Koordinator des Torwarttrainings) werden andere Aufgaben im SV Todesfelde übernehmen. „Sie haben riesige Arbeit geleistet, identifizieren sich total mit dem Verein. Wir sind glücklich, dass sie bleiben“, sagt Martens. „Trammer, Basti und André werden uns mit ihrer fachlichen Expertise, ihren menschlichen Qualitäten und ihrer Todesfelde-DNS extrem helfen.“

Martens betont, dass es sich der Verein nicht leicht gemacht habe, auf der Cheftrainer-Position eine Veränderung vorzunehmen: „Nach intensiver Beleuchtung aller Aspekte sind die Entscheider aber zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impuls zu setzen. Wir haben uns für die Entscheidung Zeit genommen, deshalb sind wir jetzt auch spät dran.“

Fast ein Jahrzehnt lang ist der SV Todesfelde glänzend damit gefahren, den Co-Trainer bei einem Wechsel auf den Chefsessel zu befördern. Nachdem Sascha „Bodo“ Sievers Thomas Möller beerbt hatte, nahm der Höhenflug des Oberligisten seinen Anfang.

Sportchef Jens Martens ist zuversichtlich, dass der neue Cheftrainer demnächst beim Oberligisten SV Todesfelde unterschreiben wird. © Quelle: Sönke Ehlers

Trainer Tramm führte SV Todesfelde von Erfolg zu Erfolg

Als Sievers nach drei Jahren ging, folgte Tramm und führte die Mannschaft unter anderem zu zwei Oberliga-Titeln, dem Gewinn des Landespokals und damit in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals – wie der Sieg beim Hallenmasters in Kiel Triumphe, von denen im Dorfverein zuvor nicht einmal geträumt wurde.

Jetzt wird es eine externe Lösung geben. Der neue Trainer kann mit zwei Zugängen planen. Innenverteidiger Moritz Achtenberg (24, Oldenburger SV) und Außenbahnspieler Maximilian Musci (TSV Bordesholm) schließen sich dem SV Todesfelde an.

Dem gegenüber stehen sieben Abgänge – für Todesfelde ungewöhnlich viele. Allerdings zog Emanuel Bento (29) das SVT-Trikot schon im Winter aus, um sich als Partysänger auf Mallorca zu versuchen. Fabian Beck (19), der dritte Keeper, spielte sportlich keine, der spät verpflichtete Velson Fazlija (20) in der Oberliga nur eine klitzekleine Rolle. Niklas Sabas (30) war ein zuverlässiger Backup in der Defensive. Jan-Luca Holst (24), den es zum FC Schönberg 95 zieht, schaffte es auch aufgrund zahlreicher Erkrankungen und Verletzungen nicht zum Stammspieler.

Nikos Wolf nicht mehr erwünscht

Nikos Wolf ist durchaus ein Fußballer mit Talent, disqualifizierte sich Anfang Mai aber selbst. „Es hat einen Vorfall mit einem Mitspieler gegeben, der nicht zu akzeptieren ist“, sagt Martens, behält die Details jedoch für sich. Der 21-jährige Angreifer wurde zunächst suspendiert und muss sich nun einen neuen Verein suchen.

Außer Bento gehörte von den Abgängen nur Deniz Hasan Yilmaz (22) zum Stammpersonal. „Wir hätten ihn gerne behalten, aber Hasan will unbedingt in der Regionalliga spielen“, sagt Martens über den Abwehrmann. „So viel ich weiß, hat er allerdings noch keinen Klub gefunden.“

Für die Abgänge müssen nicht nur Musci und Achtenberg, sondern weitere Jungs hinzukommen. Schließlich steht der SV Todesfelde vor einer anspruchsvollen Herausforderung. Dazu Sportchef Martens: „Es gilt, den Spagat zu schaffen, die Mannschaft zu verjüngen, aber gleichzeitig noch besser zu machen.“

