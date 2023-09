Todestag der 22-Jährigen

Iran-Demo in Kiel: Erinnerung an Jina Mahsa Amini

Rund 150 Menschen sind am Sonnabend in Kiel auf die Straße gegangen, um Jina Mahsa Amini zu gedenken. Die 22-Jährige starb am 16. September 2022 in Haft. Sie wurde von der sogenannten Sippenpolizei im Iran zu Tode geprügelt, da sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll.