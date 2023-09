﻿SV Todesfelde will sich gegen den FC Dornbreite rehabilitieren

Todesfelde. Der FC Dornbreite gastiert am Sonnabend in der Fußball-Oberliga bei einem gereizten SV Todesfelde (Anpfiff 15 Uhr). Kein guter Zeitpunkt für die Lübecker. Wenn die Todesfelder ein Spiel verloren haben, wird der nächste Gegner zumeist vom Platz gefegt. Auch gegen den FCD ist eine Reaktion der Mannschaft zu erwarten. Nach dem 1:3 beim SC Weiche Flensburg 08 warf Trainer Björn Sörensen seinen Spielern vor, pomadig gespielt zu haben. Das will kein SVT-Fußballer zweimal hören.

In der Frühphase der vergangenen Saison verlor der schwach spielende SV Todesfelde mit 0:1 beim SV Eichede. Das anschließende 8:0 gegen den Husumer SV versöhnte Trainerteam und Fans. Zum Auftakt der laufenden Punktrunde rutschte der Titelanwärter mit 3:4 bei Inter Türkspor Kiel aus. Die Antwort folgte prompt: Der TSV Nordmark Satrup hielt dem Angriffswirbel der Sörensen-Elf nicht stand und war mit dem 0:6 gut bedient.

Gesamtentwicklung des Todesfelder Fußballs positiv

Zur Einordnung: Satrup ist alles andere als Oberliga-Laufkundschaft. Der Neuling hat einen Punkt mehr gesammelt als Sörensens SVT-Truppe und ist in der Tabelle Fünfter.

„Die Niederlage in Flensburg schmerzt“, sagt SV Todesfeldes Sportchef Jens Martens. „Das ändert aber nichts daran, dass der Trend stimmt, die Gesamtentwicklung in unserer Fußballsparte sehr positiv ist.“ Die Oberliga-Truppe spiele unter dem neuen Trainerteam um Björn Sörensen mitunter begeisternden Fußball. „Unsere extrem verjüngte Zweite macht ebenfalls viel Spaß. Vor einem Jahr spielten dort drei U 23-Spieler, jetzt sind es acht.“ Und trotzdem sammele die Mannschaft nach dem Aufstieg auch in der anspruchsvolleren Landesliga fleißig Punkte.

Erst Sieg gegen Dornbreite, dann Abschiedsspiel

Die Todesfelder haben ihr Punktspiel gegen den FC Dornbreite um einen Tag vorgezogen, um 24 Stunden später ein besonderes Spiel zu bestreiten: Am Sonntag um 15 Uhr wird das Abschiedsspiel für Luca Sixtus angepfiffen. Die zehnte Saison des 28-Jährigen ist seine letzte im SVT-Trikot. Sixtus arbeitet ab Anfang Oktober bei Sky in München, dort hat seine Freundin Swantje bereits einen Monat früher einen Job bei Pro 7 angetreten.

Sixtus hofft, dass Trainer Sörensen ihm gegen Dornbreite ein Mandat für die Startelf gibt. „Ich möchte helfen, den schwachen Eindruck des Weiche-Spiels zu revidieren. Das war einfach nur schlecht. Nicht einmal, als wir mit einem geschenkten Tor auf 1:3 verkürzt haben, hat sich die Mannschaft aufgebäumt. So etwas darf uns kein zweites Mal passieren“, sagt der langjährige Kapitän Sixtus, der zuletzt meistens von der Bank gekommen ist. Die Pleite in Flensburg ist in einer langen Besprechung mit Videoanalyse aufgearbeitet worden.

Luca Sixtus hat Respekt vor Moment des Abschieds

Hinter dem Einsatz von Marco Pajonk und Henrik Sirmais steht ein Fragezeichen. Der an der Schulter verletzte Felix Möller fällt gegen den schwach gestarteten FC Dornbreite aus. Sixtus wünscht sich einen glatten Sieg. Um dann unter dem Beifall der Mitspieler und Fans vom Platz zu gehen. „Das wird ein Moment, vor dem ich Respekt habe“, sagt Sixtus. „Im Spiel kann ich die Gedanken daran bestimmt ausblenden. Aber wenn es so weit ist, wird in mir sicherlich ein Gefühlschaos ausbrechen.“

Positives hat Sixtus von einem langjährigen Wegbegleiter zu berichten. „Yannick Chaumont hat seine Knieoperation gut überstanden, geht ohne Krücken und darf wieder Auto fahren“, freut sich Sixtus über die Fortschritte des größten Pechvogels im SVT-Kader. Erst riss Chaumonts Achillessehne, ein Jahr später musste er am Kreuzband operiert werden. Beide Male kämpfte sich „Monty“ zurück, ehe er in der Vorbereitung auf die laufende Runde einen Knorpelschaden am Knie erlitt.

