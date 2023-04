﻿SV Todesfelde zeigt die perfekte Reaktion auf die Lübeck-Pleite

Todesfelde. Das 0:3 gegen die zweite Elf vom VfB Lübeck riss die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde aus allen Titelträumen. Der Schaden ist nicht zu reparieren, trotzdem schwor sich die Mannschaft, gegen den Eckernförder SV weitaus besser als am Sonnabend vor Ostern zu spielen. Die Umsetzung gelang: Mit 4:0 (2:0) fertigte das Team von Trainer Sven Tramm den Tabellensiebten ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist eine geile Antwort auf das Lübeck-Spiel“, sagte Tramm, nachdem seine Elf kämpferisch eine Glanzleistung gezeigt hatte. „Auch in Unterzahl waren wir die bessere Mannschaften, haben die Spielkontrolle nie verloren. Die Jungs haben gezeigt, wie groß ihre Lust ist, für den SV Todesfelde zu spielen.“

Henrik Sirmais eröffnet für Todesfelde den Torreigen

Es dauerte 16 Minuten, bis es erstmals im Kasten von ESV-Keeper Lauritz Sievers einschlug. Morten Liebert ließ den Ball abtropfen, Henrik Sirmais jagte das Leder zum 1:0 in die Maschen. Rafael Krause (23.) legte das 2:0 nach. Der Flügelstürmer kurvte nach innen und ließ Sievers mit einem platzierten Schuss keine Abwehrchance.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eckernförder, die das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden hatten, kreuzten zwar einige Male gefährlich vor dem Tor der Platzherren auf, kamen aber nicht zum Abschluss. „Wir haben absolut nichts zugelassen“, lobte Tramm die Bereitschaft seiner kompletten Truppe, sich an der Defensivarbeit zu beteiligen.

Todesfeldes Christian Rave handelt sich Ampelkarte ein

Kurz vor der Pause verpasste Morten Liebert den dritten Treffer. Unmittelbar nach dem Wechsel entwischte Rafael Krause der ESV-Deckung, allein vor Sievers versprang ihm der Ball.

In der 59. Minute gerieten die Todesfelder in Unterzahl, weil sich Christian Rave für ein hartes Einsteigen im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte abholte. Der Innenverteidiger spielte den Ball, räumte aber auch seinen Gegenspieler ab. Die Entscheidung von Anna-Lena Heidenreich, die auch Spiele in der Frauen-Bundesliga leitet, war daher vertretbar.

Yannick Chaumont tanzt auf der Rasierklinge

Fortan verteidigten die Todesfelder Yannick Chaumont, Kai-Fabian Schulz und Paul Meseberg in einer Dreierkette. Chaumont ging weiter kompromisslos zur Sache, obwohl er mit einer Verwarnung vorbelastet war. „Für mich war es ein bisschen ein Tanz auf der Rasierklinge. Aber es ist ja gutgegangen“, freute sich „Monty“ Chaumont. „Klasse, dass wir die richtige Antwort auf die Lübeck-Pleite gegeben haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Eckernfördern fehlten auch mit einem Spieler mehr die Mittel, um sich gefährliche Szenen zu erarbeiten. „Ich habe nicht eine einzige Chance des Gegners gesehen“, sagte Tramm, der in der Schlussphase noch zweimal jubeln konnte. In der 90. Minute verdaddelten die Gäste den Ball im Spielaufbau. Mats Klüver drang in den Strafraum ein, schlug einen Haken und versenkte das Leder überlegt zum 3:0 ins lange Eck.

Glücksgefühl für Jan Luca Holst

Dann schlüpfte ein Nebendarsteller in die Hauptrolle. Der gerade erst eingewechselte Jan Luca Holst gewann am Fünfmeterraum ein Gestochere um den Ball und traf zum 4:0-Endstand. „Ein tolles Gefühl. So groß ist der Spaß ja eigentlich nicht, wenn man so lange zuschauen muss. Aber das Tor hat alles rausgerissen“, lachte Holst, der in seiner Todesfelder Zeit immer wieder von Verletzungen und Erkrankungen gebremst wird. Auch jetzt befindet er sich erst seit einer Woche wieder im Training.

Weniger glücklich waren die Todesfelder Youngster. Weil der Kader stark ausgedünnt ist, hätte ihre Stunde schlagen können. Aber nur Velson Fazlija sammelte einige Einsatzminuten. Kevin Benner und Nikos Wolf hatten sich zwei Tage zuvor im Spiel der Todesfelder Reserve Ampelkarten abgeholt. Felix Möller wird länger fehlen. Er verletzte sich im Training am Sprunggelenk.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Yannick Chaumont, Kai-Fabian Schulz, Christian Rave, Paul Meseberg – Henrik Sirmais, Luca Sixtus – Til Weidemann (90.+1 Jan Luca Holst), Mats Klüver, Rafael Krause (80. Velson Fazlija) – Morten Liebert (69. Marco Pajonk) – Tore: 1:0 (16.) Sirmais, 2:0 (23.) Krause, 3:0 (90.) Klüber, 4:0 (90.+4) Holst – SR: Anna-Lena Heidenreich (Oldenburger SV) – Z: 250.