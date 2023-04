﻿SV Todesfelde verstärkt Oberliga-Team mit zwei Abwehrspielern

In der laufenden Saison dürfte der SV Todesfelde die Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga verpassen. Die Mannschaft wird einen neuen Anlauf nehmen. Dafür wird der Kader verstärkt. Zwei Abwehrspieler haben zugesagt.

Todesfelde. Der teilweise in die Jahre gekommene Kader des Fußball-Oberligisten SV Todesfelde bekommt neue Gesichter. Maximilian Musci und Moritz Achtenberg schließen sich dem Tabellendritten zur kommenden Saison an.

Max Musci, ein angehender Jurist, ist ein auf beiden Seiten einsetzbarer Außenverteidiger. „Nach vier tollen Jahren beim TSV Bordesholm möchte ich mich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen“, wird der 22-Jährige in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Der SV Todesfelde ist mit seinen Erfolgen der letzten Jahre und dem Willen, den Schritt in die Regionalliga zu bestreiten, für mich eine ideale Adresse. Die Stimmung im Joda-Sportpark ist in der Oberliga einmalig.“

Maximilian Musci ist ein absoluter Teamplayer

Sportchef Jens Martens freut sich über die Zusage: „Max ist in der Abwehr flexibel einsetzbar, ein kluger Mensch und ein absoluter Teamplayer. Er wird unsere Mannschaft ab dem ersten Tag bereichern.“

Trainer Sven Tramm findet ebenfalls nur lobende Worte für Musci: „In den ersten Gesprächen ist sofort klar geworden, das Max menschlich perfekt zu uns passt. Fußballerisch bringt er Schnelligkeit, Technik und ein gutes Flankenspiel mit. Das sind ideale Fähigkeiten für unsere Art, Fußball zu spielen.“

Achtenberg verstärkt SV Todesfeldes Innenverteidigung

Eher auf der Innenverteidiger-Position zu Hause ist der 24-jährige Moritz Achtenberg, der vom Oldenburger SV an die Dorfstraße wechselt. „Im ersten gemeinsamen Training hat Moritz gleich seine Abwehr organisiert und ist mit Spielverständnis, Technik und der Gabe, Drucksituationen in aller Ruhe fußballerisch zu lösen, positiv aufgefallen. Zudem ist er kopfball- und zweikampfstark, was für noch mehr Stabilität in unserer Abwehr sorgen wird“, zeigt sich Trainer Sven Tamm glücklich über den Transfer.

Achtenberg will mit Todesfelde in die Regionalliga

„Mich reizt vor allem die Kombination aus ambitioniertem Fußball und dem familiären Umfeld in Todesfelde“, erklärt Achtenberg seinen Wechsel. „Nachdem ich in meinem ersten Herrenjahr schon mit Eutin 08 Regionalliga spielen konnte, habe ich mich primär um meine berufliche Zukunft gekümmert. Nun möchte ich wieder leistungsorientierter Fußball spielen.“

Todesfelde sei in den vergangenen Jahren vernünftig gewachsen und bereit dafür, den nächsten Schritt zu gehen. „Dieses Ziel will ich gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen und den Fans angehen“, so Achtenberg, der künftig eine knapp einstündige Fahrt auf sich nimmt, um nach Todesfelde zu kommen.

„Die lange Fahrstrecke wird die größte Herausforderung für Moritz sein. Aber die Freude am Fußball bei uns in Todesfelde ist es wert“, ist sich Teammanager Timo Gothmann sicher. „Wir sind uns schnell einig geworden. Man merkte schnell, dass wir auf gleicher Wellenlänge funken – menschlich, charakterlich und auch, was unsere Ziele anbelangt.“