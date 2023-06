﻿SV Todesfelde siegt und siegt: Im Kreispokal seit 2014 ohne Niederlage

Erfolgsserie des Oberligisten

Wie sehr der SV Todesfelde der Konkurrenz im Kreisfußballverband Segeberg enteilt ist, lässt sich am Cupwettbewerb ablesen. Der Oberligist tritt in der Pokalrunde 2023/24 an, um den zehnten Titelgewinn in Folge zu feiern.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket