﻿SV Todesfelde trifft beim Belt-Cup auf attraktive Gegner

Todesfelde. Am Dienstag, 27. Juni, starten die Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24. Dabei wird einiges anders sein als in den Jahren zuvor. Nicht mehr das Trainerteam mit Sven Tramm, Bastian Holdorf und André Friedrichs wird das sportliche Sagen haben, sondern Cheftrainer Björn Sörensen (Molfsee, zuvor TSV Bordesholm) und sein Assistent Dirk Hellmann (Henstedt-Ulzburg, zuvor HFC Falke Hamburg) geben die Trainingsinhalte vor.

Dazu gesellt sich als Nachfolger von André Friedrichs ein neuer Torwartcoach. Wer diese Aufgabe übernimmt, hat der SV Todesfelde bislang ebenso wenig kommuniziert wie den Namen des künftigen Athletiktrainers. Marc Paasch hat, im Gegensatz zu den anderen Coaches, die andere Aufgaben übernehmen, den Joda-Sportpark verlassen.

SV Todesfelde früh in der Vorbereitung nach Nykøping

Neben zahlreichen Trainingseinheiten, Test- und Pokalspielen steht für die Todesfelder früh in der Vorbereitung die Teilnahme am deutsch-dänischen Fußballturnier um den Belt-Cup an. In Nykøbing werden sich vom 6. bis 9. Juli erstmals nicht sechs, sondern acht Mannschaften aus der Belt-Region dem Wettbewerb stellen.

SV Todesfelde gegen Næstved IF und Phönix Lübeck

Allerdings bestreitet jedes Team aus den beiden Vierergruppen nur jeweils zwei Vorrundenspiele. „Weil die Belastung sonst zu hoch wäre“, begründet Todesfeldes Teammanager Timo Gothmann den ungewöhnlichen Modus. Die Sörensen-Elf trifft auf den dänischen Zweitligisten Næstved IF (6. Juli, 17.30 Uhr) und den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck (8. Juli, 13.45 Uhr). Komplettiert wird die Gruppe durch den HB Køge.

In der Parallelstaffel spielen der dänische Superliga-Aufsteiger Hvidovre IF, FC Nykøbing, Drittli ga-Neuling VfB Lübeck und Oberliga-Vizemeister SV Eichede. Die Platzierungsspiele finden am 9. Juli ab 9 Uhr statt. maw

