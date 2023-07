﻿SV Todesfelde wird verjüngt: Max Düwel der vierte Neue

Todesfelde/Nykøbing. Mit ein bisschen mehr Spielglück hätte Fußball-Oberligist SV Todesfelde mit einem Sieg in den Belt-Cup starten können. Felix Möller vergab beim torlosen Remis gegen den dänischen Zweitligisten Næstved IF kurz nach der Pause eine Großchance.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trainer Björn Sörensen schickte für die 70 Spielminuten in Nykøbing eine blutjunge Doppelspitze auf den Platz. Neben Felix Möller (19) sollte der ein Jahr ältere Max Düwel für Torgefahr sorgen. Düwel trainiert schon einige Zeit in Todesfelde mit, jetzt ist der Wechsel des Fußballers spruchreif. Der 20-Jährige war zuletzt von der U 23 des FC St. Pauli für ein halbes Jahr an Tennis Borussia Berlin ausgeliehen.

Sonderlob für Debütant Max Düwel

Obwohl sich Düwel im Mittelfeld wohler fühlt, überzeugte er auch als Angreifer und – wie die komplette Elf – im Spiel gegen den Ball. Von Sörensen gab es ein Sonderlob: „Max hat ein tolles Debüt gefeiert.“ Am Sonnabend gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck dürfte die Offensive der Todesfelder dennoch ein anderes Gesicht bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Platzhirsche Morten Liebert und Marco Pajonk, die im ersten Turnierspiel am Donnerstag aus beruflichen Gründen fehlten, werden rechtzeitig zur Partie gegen Phönix vor Ort sein. Die Begegnung wird um 13.45 Uhr angepfiffen. Die Lübecker haben ihre Auftaktpartie gegen den dänischen Zweitligisten HB Køge mit 2:1 gewonnen.

Belt-Cup mit speziellem Modus

Gegen Køge werden die Sörensen-Schützlinge nicht spielen. Der Modus des Belt-Cups sieht vor, dass in zwei Gruppen mit je vier Teams gekickt wird, aber jede Mannschaft trifft nur auf zwei Staffelgegner. Danach wird die Tabelle erstellt, am Sonntag folgen die Platzierungsspiele.

Mit der Verpflichtung von Max Düwel setzt der SV Todesfelde seinen Verjüngungsprozess fort. Ex-Trainer Sven Tramm, der den Posten als sportlicher Leiter von Serkan Rinal übernommen hatte, betont zwar, dass am Ende die Qualität und nicht das Alter darüber entscheide, wer zum Einsatz kommt. Aber ein wenig in die Jahre gekommen ist der Kader des Oberligameisters von 2020 und 2021 schon.

Im Mittelfeld dreht sich das Spieler-Karussell

Vor Düwel haben mit Außenverteidiger Maximilian Musci (22, vorher TSV Bordesholm), Innenverteidiger Moritz Achtenberg (24, Oldenburger SV) und Pawel Erfmann (19, Holstein Kiel Ü 19) drei weitere Spieler zugesagt, die den Altersdurchschnitt senken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfmann und Düwel wollen sich während der Vorbereitung für Einsatzzeit im „Maschinenraum“ des Todesfelder Spiels empfehlen. Im Mittelfeld ist im vergangenen Winter der mehrere Jahre gesetzte Emanuel Bento ausgestiegen, der sich als Sänger von Partyschlagern versucht. Kapitän Luca Sixtus wird den Verein Ende September verlassen. Der ausgebildete Redakteur tritt einen Job beim Bezahlsender Sky in München an.

SV Todesfelde setzt Spieler aus der zweiten Elf ein

Gegen Næstved IF schickte SVT-Trainer Sörensen in der Schlussviertelstunde Arshed Hashimi, Fynn Luca Rose und Bejte Rama auf den Platz. Die Spieler gehören, wie der nicht eingesetzte Torwart Bennet Sparfeld, zum Kader der zweiten Mannschaft des SV Todesfelde, machen die Spiel- und Trainingstage beim Belt-Cup aber mit.

Lesen Sie auch

In der Parallelstaffel unterlag Oberligist SV Eichede dem dänischen Erstliga-Neuling Hvidovre IF knapp mit 0:1. Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck bezwang die Elf vom Nykøbing FC mit 2:0. In der 14. Minute traf Jan-Marc Schneider, Neuzugang vom FSV Zwickau, zum 1:0.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pech für den Stürmer: Beim Abwehrversuch trat ihm Nykøbings Keeper kräftig auf den Fuß. Schneider musste humpelnd ausgewechselt werden. Das 2:0 (64.) für die Mannschaft von VfB-Trainer Lukas Pfeifer erzielte Cyrill Akono mit einem Strafstoß.

KN