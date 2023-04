﻿SV Todesfelde verliert nach 1:1 beim PSV Neumünster weiter an Boden

„Klassenzimmer unter Segeln“

Mehr als 100 Menschen empfingen die „Thor Heyerdahl“ am Sonnabend in Kiel. An Bord: 34 Jugendliche, die mit dem Schiff bis nach Panama gesegelt sind. Schwimmende Klassenzimmer wie die „Thor Heyerdahl“ sind mittlerweile keine Ausnahme mehr. Was steckt dahinter?