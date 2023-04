﻿Heimpleite: SV Todesfelde mit Spannungsabfall nach dem Aus im Titelrennen

Todesfelde. Timo Gothmann nahm kein Blatt vor den Mund. „Das war eine Frechheit, eine echte Katastrophe“, schimpfte der Teammanager. Auch Jens Martens, Sportdirektor der Oberliga-Fußballer des SV Todesfelde, sprach Tacheles: „Eine enttäuschende Leistung.“ Die Worte der beiden Funktionäre spiegelten wider, was die 263 Zuschauer von den Todesfeldern gegen den TSB Flensburg zu sehen bekommen hatten. Einen leblosen Auftritt, der mit einer verdienten 1:3 (0:1)-Niederlage endete.

Enttäuschte Todesfelder

Der Spannungsabfall der Mannschaft nach dem Aus im Titelrennen war heftiger als erwartet. Wo man auch hinsah. Überall blickte man in enttäuschte Todesfelder Gesichter. „Wir haben heute alle Tugenden vermissen lassen, die den SV Todesfelde in den vergangenen Jahren ausgezeichnet haben“, resümierte der frustriert wirkende Trainer Sven Tramm.

Er hatte das Treiben auf dem Platz fast wortlos und zumeist sitzend verfolgt. Wahrscheinlich hätte es auch keinen Unterschied gemacht, wenn der 44-Jährige wie ein Rumpelstilzchen durch seine Coaching-Zone getigert wäre. Die Bemühungen der Gastgeber wirkten konfus, ernüchternd blutleer.

Rafael Krause und Marco Pajonk mit zwei Chancen

Vielleicht hätte die Begegnung einen anderen Verlauf genommen, wenn Rafael Krause (37.) und Marco Pajonk (39.) eine ihrer Gelegenheiten – es waren die einzigen im ersten Abschnitt – genutzt hätten. Stattdessen verloren die Tramm-Schützlinge wenig später im Anschluss an einen Eckball Flensburgs Hendrik Fleige (41.) aus den Augen, was dieser mit dem Tor zum 0:1 bestrafte.

Auch nach dem Wiederanpfiff warteten die Trainer und der Anhang der Blau-Gelben vergeblich auf ein Aufbäumen der Hausherren. „Weil wir nicht mit vollem Herzen dabei waren“, gab SVT-Kapitän Luca Sixtus zu. Er kritisierte sich selbst sowie seine Mitspieler: „Wir haben keinen Zugriff auf die Begegnung bekommen und uns auch nicht gegenseitig unterstützt.“

Todesfelder spielen ohne Körperkontakt

Wie wenig Körperkontakt die Todesfelder an diesem sonnigen Nachmittag suchten, zeigte sich in der Entstehung des 0:2. Bevor Timo Carstensen (76.) das Leder in aller Seelenruhe über die Linie schieben konnte, durften sich die Flensburger sechs, sieben Mal den Ball zupassen, ohne das sie auch nur einmal energisch attackiert, geschweige denn von einem Todesfelder berührt wurden.

„Wir sind eine Mannschaft, die über ihre Körperlichkeit kommt, was uns heute aber nicht gelungen ist“, ärgerte sich Sven Tramm, während Sixtus fehlende Geschlossenheit im Spiel seines Teams bemängelte. „Wenn jeder sein eigenes Ding macht, ist es sehr schwer, gegen eine Mannschaft zu bestehen.“

Mittwoch geht es gegen Inter Türkspor Kiel weiter

Viel Zeit, über die Ursachen für die Heimniederlage – schon die dritte der laufenden Saison in der einstigen Festung Joda-Sportpark – nachzugrübeln, haben die Todesfelder nicht. Bereits am Mittwoch, 3. Mai, geht es ab 19 Uhr gegen das Team von Inter Türkspor Kiel weiter. „Dann steht unsere Mannschaft in der Pflicht, sich besser zu präsentieren“, fordert Teammanager Timo Gothmann.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Yannik Chaumont, Kai-Fabian Schulz, Deniz Yilmaz (46. Morten Liebert) – Henrik Sirmais, Mats Klüver (66. Velson Fazlija), Christian Rave, Luca Sixtus, Paul Meseberg (66. Jan Luca Holst) – Marco Pajonk (76. Manuel Carvalho), Rafael Krause (76. Nikos Wolf) – Tore: 0:1 (13.) Hendrik Fleige, 0:2 (75.) Timo Carstenen, 0:3 (90.+2) Hendrik Fleige, 1:3 (90.+5) Morten Liebert – SR: Florian Lisiak (SV Friedrichsort) – Z: 263.