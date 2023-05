﻿SV Todesfelde wie im Rausch beim TSV Pansdorf

Todesfelde. Im Sommer 2021 wechselte Mats Klüver vom Oldenburger SV zum Ligarivalen SV Todesfelde. Dort absolvierte der 23-jährige Fußballer bisher 23 Oberliga-Spiele, wurde aber durch eine langwierige Knieverletzung in seiner Entwicklung regelgerecht ausgebremst. Zu welch Leistungen Klüver fähig ist und welch Torgefahr er aus der zweiten Reihe ausstrahlen kann, bewies er im 24. Spiel für die Elf von Trainer Sven Tramm beim TSV Pansdorf. Der Mittelfeldspieler erzielte beim 8:2 (6:1) gleich drei Tore und wurde von Teammanager Timo Gothmann nach dem Spiel zum Man of the Match auserkoren.

SV Todesfelde mit großartiger Vorstellung

Mats Klüver stach aus einer spielstarken Todesfelder Truppe hervor. „Unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert“, urteilte Sportdirektor Jens Martens, während Coach Tramm sogar das Wort „großartig“ benutzte. Beide Urteile beschrieben treffend, wie sich die blau-gelben Kicker bei den abstiegsbedrohten Pansdorfern präsentiert hatten. Von der ersten bis zur letzten Minute legten die Gäste einen überaus seriösen Auftritt hin und ließen dem abstiegsbedrohten Heimteam nicht den Hauch einer Chance. „Unser Sieg ist auch in der Höhe verdient“, meinte Tramm.

Überzeugende Todesfelder

Martens zeigte sich insbesondere von der Art und Weise, wie die Tramm-Schützlinge die Ostholsteiner in die Knie gezwungen hatten, angetan. „Wir besaßen viele gute Umschaltmomente, haben mit schnellem und genauem Passspiel überzeugt und dabei auch noch sehenswerte Tore erzielt“, schilderte Martens, der in Mats Klüver ebenfalls den herausragenden Todesfelder Kicker gesehen hatte. „Seit Mats in Todesfelde spielt, sind ihm noch nie drei Tore in einem Spiel gelungen.“ Genau genommen hatte sich Klüver vor dem Pansdorf-Spiel sechs Mal in die Torschützenliste des SVT eingetragen.

Mats Klüver findet zur alten Torgefahr zurück

Für seinen Trainer kam Klüvers Leistungsexplosion nicht überraschend. „Mats ist ein überragender Fußballer, der nach seiner langen Verletzungspause seit drei, vier Monaten wieder voll dabei ist und immer besser wird“, würdigte Trainer Sven Tramm. „Dass er wieder zur alten Torgefahr zurückfindet, ist umso besser für ihn und auch für uns.“ Wie torgefährlich der Rest der Todesfelder Offensivgarde ist, bewies sich einmal mehr. Morten Liebert und Marco Pajonk trafen jeweils zwei Mal, Dribbelkünstler Til Weidemann einmal.

Zwei Schönheitsflecken

Und so gab es lediglich mit den beiden Gegentreffern sowie mit der Verletzung von Henrik Sirmais zwei Schönheitsflecken im Spiel des SV Todesfelde, der in der nächsten Woche zur zweiten Mannschaft des SC Weiche 08 Flensburg muss.

SV Todesfelde: Fabian Landvoigt – Christian Rave, Kai-Fabian Schulz, Paul Meseberg (70. Dustin Thiel) – Henrik Sirmais (63. Velson Fazlija), Luca Sixtus (46. Jan Luca Holst), Mats Klüver, Til Weidemann, Rafael Krause (46. Niklas Stehnck) – Morten Liebert, Marco Pajonk (70. Deniz Yilmaz).

Tore: 0:1, 0:6 (14./42.) Marco Pajonk, 0:2, 1:7, 1:8 (16./77./82.) Mats Klüver, 0:3 (26.) Til Weidemann, 0:4, 0:5 (29./40.) Morten Liebert, 1:6 (45.) Ben Boebs, 2:8 (90.) Torge Facklam.

SR: Jannik Schneider (VfR Laboe); Z:100.