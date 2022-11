﻿SV Todesfelde will beim FC Dornbereite Wiedergutmachung betreiben

Wie reagieren die Fußballer des SV Todesfelde auf den jüngsten Rückschlag beim 0:2 gegen den SV Eichede? Diese Frage beantwortet der Oberliga-Spitzenreiter am Sonnabend beim Tabellenfünfzehnten FC Dornbreite Lübeck. Dabei täte er gut daran, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Todesfelde. Jens Martens und Luca Sixtus waren sich einig. „Das ist schwer zu erklären“, meinten Sportdirektor und Mannschaftskapitän des Oberligisten SV Todesfelde unisono und suchten nach den richtigen Worten für das, was am vergangenen Sonntag passiert war. Binnen acht Tagen waren die Fußballer von Trainer Sven Tramm zwischen zwei Extremen gewandelt. Beim Tabellenvierten Heider SV brannten die Todesfelder ein Offensivfeuerwerk ab, siegten mit 7:0 und sendeten die klare Botschaft an die Konkurrenz: „Wir wollen Meister werden!“ Eine Woche später im Heimspiel gegen den SV Eichede (3.) war davon nichts mehr zu sehen, agierte der SVT meilenweit von seiner Galaform von Heide entfernt.

SV Todesfelde beim FC Dornbreite gefordert

Das 0:2 der Tramm-Schützlinge bedeutete nicht nur die erste Heimschlappe der laufenden Saison, sondern auch, dass aus einem Zweikampf um den Staffelsieg mit dem FC Kilia Kiel, der tags zuvor 0:1 in Oldenburg verloren hatte, ein Dreikampf geworden ist. In dem, auch wenn die Saison noch sehr lang ist, jeder Ausrutscher bitter bestraft wird. „Das ist den Jungs klar und deshalb werden sie auch wieder Gas geben“, ist sich Sixtus sicher, dass seine Mannschaft beim FC Dornbreite (Sonnabend, 14 Uhr) keine weiteren Federn lassen wird.

Zündende Ideen fehlten

Dieser Drang, den Gegner überrollen zu wollen, der die Todesfelder zum Kantersieg in Dithmarschen getragen hatte, vermisste Sixtus gegen die Eicheder gänzlich. „Uns hat die Galligkeit gefehlt“, meinte der 27-Jährige. Jens Martens fügte an: „Eichede hat sich taktisch diszipliniert, kompakt und sehr zweikampfstark präsentiert. Im puncto Aggressivität waren sie uns überlegen.“ Außerdem, da waren sich Sixtus und Martens ebenfalls einig, habe es diesem Tag den Blau-Gelben „an Lösungen und zündenden Ideen“ im Spiel nach vorne gemangelt.

FC Dornbreite nicht unterschätzen

Diese gilt es, in Lübeck auf dem Sportplatz am Steinrader Damm wieder zu generieren. Denn das FCD-Team dürfte ähnlich engagiert zu Werke gehen wie zuletzt der SVE. „Außerdem besitzen die Lübecker ebenfalls eine spielstarke Mannschaft“, weiß Trainer Sven Tramm und warnt: „Wenn die ins Rollen kommen, dann können sie uns mächtig ärgern.“ Wie im Hinspiel im Joda-Sportpark, als die Todesfelder erst in den letzten 20 Minuten den 3:1-Sieg perfekt machen konnten.

Sven Tramm hofft auf Reaktion

Andererseits kennt Tramm das Potenzial seines Teams wie kein anderer. „Unter normalen Umständen sollten wir den FCD besiegen“, glaubt er. Normale Umstände bedeuten für den Coach, dass seine Kicker wieder mit dem Elan und der Leidenschaft wie in den Begegnungen vor dem Eichede-Spiel auftreten. Dass sie in der Lage sind, mit fußballerischen Mitteln einen Gegner auszuspielen und in seiner Hälfte festzunageln. „Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir eine Reaktion und unser anderes Gesicht zeigen werden“, sagt der 44-Jährige und auch Luca Sixtus ist sich sicher, dass die dritte Saisonniederlage ihn und seine Mitspieler nicht aus der Bahn geworfen hat. „Dafür sind wir zu gefestigt.“

Luca Sixtus wird wohl nicht spielen können

Personell wird Sven Tramm seine Startelf wohl auf jeden Fall umbauen müssen. „Ich gehe davon aus, dass ich nicht spielen kann“, sagt Luca Sixctus, der vor einer Woche nach rund 53 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Auch bei Abwehrchef Christian Rave droht es eng zu werden. Er ist genauso erkrankt wie Jan-Luca Holst. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen die Langzeitverletzten Kai-Fabian Schulz und Lars Klüver.