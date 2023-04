SV Wahlstedt kassiert im Top-Spiel spät den 2:2-Ausgleich

Kreis Segeberg. Nur wenige Minuten trennten die Fußballerinnen des SV Wahlstedt von der Rückkehr an die Tabellenspitze der Landesliga Holstein. Die Wahlstedterinnen führten im Gipfeltreffen gegen den TSV Zarpen mit 2:1. Doch dann passte das Team des Trainerduos Gesa Lorenzen und Frank Stoffers nicht auf. Alexandra Beeck gelang für Zarpen das Tor zum 2:2-Endstand.

„Das Unentschieden ist ein gerechtes Ergebnis“, bewertete Stoffers den Spielverlauf. „Wir können mit dem einen Punkt leben.“ Der TSV Zarpen verteidigte mit 40 Zählern zwar die Spitzenposition, aber der SV Wahlstedt und die SG Ostholstein RL (beide 38 Punkte) haben ein Nachholspiel in der Hinterhand. Dazu hat die SVW-Elf die klar beste Tordifferenz.

SV Wahlstedt schwimmt in der Abwehr

Die Anfangsphase hätte für die Wahlstedterinnen böse verlaufen können. „Wir hatten extreme Abstimmungsprobleme in der Defensive“, sagte Stoffers. „Sechs Mal liefen Zarpenerinnen alleine auf unsere Torhüterin Anna Dreekmann zu.“ Drei Schüsse wehrte Dreekmann ab, drei Bälle gingen am Tor vorbei. „Wir hätten uns über fünf, sechs Gegentreffer nicht beschweren dürfen“, meinte Stoffers, dessen Mannschaft nur ganz allmählich in die Partie fand.

Mit ihrem ersten gelungenen Angriff gingen dann die SVW-Fußballerinnen in Führung. Paula Stoffers setzte Kaja Komm mustergültig ein, die zwei Gegenspielerinnen stehen ließ und in der 43. Minute zum 1:0 traf.

Emma Stoffers verwandelt Elfmeter

Nach der Pause hatten die Wahlstedterinnen mehr Zugriff im Zentrum und kontrollierten die Partie. Dennoch unterliefen ihnen Patzer in der Defensive. Erst senste Lea Komm am Ball vorbei, danach foulte Paula Stoffers ihre Gegenspielerin. Den Strafstoß verwandelte Jasmine Schöning zum 1:1 (57.).

Ebenfalls per Elfmeter legten die Wahlstedterinnen erneut vor. Emma Stoffers traf nach 72 Minuten zum 2:1. Alexandra Beecks 2:2 (89.) hätte Kaja Komm kontern können. Aber ihr der Schuss ging über das Tor.

SVHU II verspielt 2:0-Vorsprung

Die zweite Elf vom SV Henstedt-Ulzburg schrammte derweil im Spiel beim FC Kilia Kiel an einem Dreier vorbei, mit dem die Mannschaft ihre Situation im Kampf gegen den Abstieg deutlich verbessert hätte. „Wir bekommen es einfach nicht hin, 90 Minuten lang eine konstant gute Leistung abzuliefern“, kommentierte SVHU-Trainerin Caroline Mees das 2:2 (2:0), bei dem ihre Elf in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte. „Den Sieg aus der Hand zu geben, war absolut unnötig.“

Die Henstedt-Ulzburgerinnen spielten eine starke erste Hälfte. Kilias Anneke Schomaker (9.) mit einem Eigentor und Finia Lopez (19.) sorgten für die verdiente 2:0-Führung der Gäste, die noch höher hätte ausfallen können. In der zweiten Halbzeit sah es so aus, als hätte man den Henstedt-Ulzburgerinnen den Stecker gezogen. In der Schlussphase entglitt dem Mees-Team der Sieg. Die Kielerin Rieke Appel (79./90.+3) schnürte einen Doppelpack.

Am Donnerstag kommt es zum Segeberger Kreisderby. Die zweite Mannschaft des SVHU trifft ab 19.30 Uhr auf den SV Wahlstedt. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz an der Theodor-Storm-Straße.