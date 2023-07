﻿SV Wahlstedt hilft dem Verband aus der Patsche und siegt mit 11:1

Wahlstedt/Nykøbing. Hinter den Fußballerinnen des SV Wahlstedt liegt ein Kurztrip auf die dänische Insel Falster, der gar nicht auf dem Vorbereitungsplan für die erste Saison in der Oberliga gestanden hat. Die Wahlstedter Elf nahm kurzfristig die Einladung an, im Rahmen der Eröffnung des 4. Belt-Cups in Nykøbing ein Spiel zu bestreiten. In einer einseitigen Partie setzten sich die Wahlstedterinnen mit 11:1 gegen TGB Toreby Grænge Boldklub durch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Spielerinnen hatten Spaß, das ist am wichtigsten“, sagte Trainer Frank Stoffers, der mit Gesa Lorenzen den SV Wahlstedt in der vergangenen Serie zum Staffelsieg in der Landesliga Holstein gefährt hat. „Die Idee, auch den Fußballerinnen beim Belt-Cup ein Forum zu bieten, finde ich gut. Es war nett gemeint, allerdings war die Organisation so lala.“

SV Wahlstedt beweist Spontanität

Erst vor eineinhalb Wochen erhielt Stoffers die Anfrage vom Fußball-Landesverband in Kiel. „Gleichzeitig wurde Schacht-Aukrug angerufen, andere Vereine hatten schon vorher dankend abgewunken“, sagte Stoffers. „Ich weiß zwar, dass meine Mädel spontan sind. Aber erst, als Schacht-Audorf abgesagt hatte und klar war, dass wir – wie die Männer – Kosten erstattet bekommen, haben wir konkret geplant.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anika Elschenbroich vom SSC Hagen-Ahrensburg half in Nykøbing in der Elf des SV Wahlstedt aus. © Quelle: Sönke Ehlers/SV Todesfelde

Zehn Spielerinnen des Kaders wollten mit. „Dazu habe ich unsere Ehemaligen Kaya Theuer, die gerade ihr Studium in Kanada abgeschlossen hat, und Kaya Stoltenberg reaktiviert“, erzählte Stoffers, der sich nach 14 Jahren im Mädchen- und Frauenfußball auf sein Netzwerk verlassen kann.

Gastspielerinnen vom SSC Hagen-Ahrensburg

Marlene Moll, Anika Elschenbroich, Vivian Philipkowski und Rieke Ehlers vom Oberligisten SSC Hagen-Ahrensburg hatten Lust, die SVW-Mannschaft zu komplettieren. Am Sonnabend um 13 Uhr brach der Tross in Richtung Puttgarden auf, um dort mit der Fähre nach Falster überzusetzen.

Abends wurde gespielt, der Ball lief gut in der zusammengewürfelten Elf. Die Tore erzielten Laura Geiselberger (3), Anika Elschenbroich, Marlene Moll, Leonie Walczyk (alle 2), Emma Stoffers und Michelle Philipkowski. Steffie Rasmussens Treffer für die Däninnen fiel kurz vor dem Abpfiff.

SV Wahlstedt – eine Torjägerin neu im Team

Leonie Walczyk ist eine der Neuen beim Oberliga-Aufsteiger. Sie kommt mit der Empfehlung von 31 Treffern vom Lübecker SC. Pia Müller spielte bisher ebenfalls für den Kreisliga-Meister aus Lübeck. Lisa Kahl rückt von den B-Mädchen ins Wahlstedter Frauenteam auf. Theresa Lienau war zuletzt an ihrem Studienort für IF Stjernen Flensborg aktiv, früher spielte sie in Bad Oldesloe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit den Neuzugängen haben wir 20 Spielerinnen zusammen“, sagte Stoffers, dessen Team am Dienstag mit der Saisonvorbereitung beginnt. „Das ist kein üppiger Kader. Aber unsere Mannschaft zeichnet sich seit Langem durch eine hohe Zuverlässigkeit der Fußballerinnen aus. Es gibt wenig Fehlzeit im Training und zu den Spielen schon gar nicht.“

Nach einem einsamen (Fertig)-Essen wurde zur Rückfahrt geblasen. „Eigentlich wollten wir in Nykøbing übernachten. Aber vor 15 Uhr hätten wir am Sonntag keine Fähre bekommen“, erklärte Stoffers. „Dann hätten einige Mädel den fest eingeplanten Besuch beim Schlager-Move verpasst. Deshalb ist es bei einem Kurztrip nach Dänemark geblieben.“ Der nachts um 2.30 Uhr endete.

KN