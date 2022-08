﻿SV Wahlstedt im Landespokal gegen SV Henstedt-Ulzburg

Ihre Wege kreuzten sich in der Vergangenheit regelmäßig im Kreispokal. Immer mit dem gleichen Ende. Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg setzten sich deutlich gegen die des SV Wahlstedt durch. Am Sonntag treffen beide im Landespokal aufeinander. Die Ausgangslage bleibt die gleiche.

Wahlstedt. Glücklich ist Frank Stoffers mit dem Los nicht. „Es nervt ein bisschen, dass wir auch im Landespokal gegen den SV Henstedt-Ulzburg ran müssen“, erklärt der Trainer der Landesliga-Fußballerinnen des SV Wahlstedt. Die Achtelfinal-Partie zwischen dem Landes- und dem Regionalligisten steigt am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Kunstrasen in Wahlstedt.

Stoffers wollte nicht falsch verstanden werden und betont, dass man sich gut mit den SVHU-Verantwortlichen verstehe und dass es auch unter den Spielerinnen keine Probleme gebe. Aber beinahe in jeder Saison treffen die Wahlstedterinnen im Kreispokal auf den im Kreis Segeberg übermächtigen SVHU und sind sportlich chancenlos. Nur in der abgelaufenen Saison nicht, in der die Henstedt-Ulzburgerinnen als Zweitligist nicht am Kreis-Wettbewerb teilnehmen mussten. Der SVW nutzte die Gunst der Stunde, sicherte sich zum ersten Mal den Kreispokal und qualifizierte sich für den SHFV-Pokal.