﻿SV Wahlstedt auf dem Sprung an die Landesliga-Spitze

Die Fußballerinnen des SV Wahlstedt haben sich vor Beginn der Punktrunde in der Landesliga ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Es soll mit dem Oberliga-Aufstieg klappen. Das Team liegt auf Kurs. Die Punkte aus dem abgebrochenen Spiel gegen die SG Fehmarn dürften an die Wahlstedterinnen gehen.

Kreis Segeberg. Der Staffelleiter wird entscheiden, ob die Fußballerinnen des SV Wahlstedt in der Landesliga Holstein an der Tabellenspitze überwintern. Das letzte Spiel des Jahres gegen die SG Insel/Fehmarn/Burg wurde auf Wunsch der Gäste in der Halbzeit beim Stand von 2:0 für das Team des Wahlstedter Trainerduos Frank Stoffers und Gesa Lorenzen abgebrochen. Wird die Partie für die Wahlstedterinnen gewertet, verdrängt die Mannschaft die SG Ostholstein RL von der Spitze, die beim SV Boostedt mit 2:3 verlor. „Ich gehe fest davon aus, dass wir die Punkte zugesprochen bekommen“, sagt Stoffers. „Dann hätten wir es in der eigenen Hand, den Aufstieg zu schaffen.“