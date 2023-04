﻿SV Wahlstedt steuert weiter auf Meisterkurs in der Landesliga

Henstedt-Ulzburg. Der Dreikampf um den Staffelsieg in der Landesliga bleibt weiter spannend. Dabei halten die Fußballerinnen des SV Wahlstedt immer noch die besten Karten in den Händen, um am Saisonende den Aufstieg in die Oberliga zu realisieren. Im Nachholspiel bei der zweiten Mannschaft des Henstedt-Ulzburg siegte die Elf des Trainerduos Gesa Lorenzen und Frank Stoffers mit 3:0 (1:0).

Auf dem Kunstrasenplatz an der Theodor-Storm-Straße diktierte der Tabellenzweite aus Wahlstedt das Spiel. Die Ballbesitzverhältnisse waren klar verteilt. Das Problem im Spiel der Gäste war, dass sie häufig falsche Entscheidungen trafen, sobald sie dem SVHU-Tor nahekamen – Dribblings statt Pässen, Abspiele statt Abschlüssen aus freier Position.

Anna Dreekmann verhindert zwei Mal Rückstand

Und wie am vergangenen Wochenende konnten sich die Gäste bei ihrer Torhüterin Anna Dreekmann bedanken, dass sie keinen Gegentreffer kassierten. Zwei Mal liefen die SVHU-Angreiferinnen allein auf die Wahlstedter Torhüterin zu. Dreekmann war jeweils zur Stelle und verhinderte den Einschlag.

Für ihr Anrennen belohnten sich die SVW-Frauen erst in der Schlussphase des ersten Abschnitts, Kaja Komm erzielte das 1:0 (43.) für die Rot-Weißen, deren Dominanz nach dem Seitenwechsel weiter wuchs. Den Henstedt-Ulzburgerinnen fehlte es mit zunehmender Spielzeit an der Kraft für Entlastungsangriffe, was sich im Ergebnis niederschlug. Mara Lottermoser (54.) und Kaja Komm (77.) schossen die weiteren Treffer zum ungefährdeten 3:0-Sieg der Wahlstedterinnen.

„Es hätten mehr Tore sein können – wenn nicht sogar müssen“, resümierte SVW-Trainer Frank Stoffers. „Chancen waren ausreichend vorhanden. Grundsätzlich sind wir zufrieden, weil wir souverän gewonnen haben.“