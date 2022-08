﻿SVE Comet Kiel und TSV Klausdorf starten mit Torfestival in die Saison

Was für ein Start in die neue Landesligasaison: Mit 7:4 hat der TSV Klausdorf das Derby zum Auftakt beim SVE Comet Kiel gewonnen. In einem Spiel, das drei Foulelfmeter zu bieten hatte, schnürte Florian Kuklinski einen Dreierpack.

Kiel. Gleich elf Tore wurden den 235 zahlenden Zuschauern beim Landesliga-Auftakt zwischen den SVE Comet Kiel und dem TSV Klausdorf geboten. Den Reigen eröffneten dabei hellwache Gäste: Enis Gashi eroberte einen Ball im Mittelfeld, bediente den gestarteten Florian Kuklinski, der vor SVE-Keeper Lukas Losch cool blieb und zur Führung traf. Und es kam noch schlimmer für die Hausherren: Nach sechs Minuten zog der agile Gashi in der Strafraum, legte ab auf Bennet Vetter, dessen Schuss abgefälscht von Tim Mordhorst den Weg ins Tor fand – 0:2.

Comet tat sich in der Folge schwer, erarbeite sich aber etliche Standards. Mit Erfolg: Niklas Knutzen (24.) versenkte einen Freistoß aus 18 Metern. Plötzlich waren die Gastgeber da. Einen schönen Angriff über Niklas Schmidt und Knutzen hätte der völlig freistehende Felix Wagner (28.) zum 2:2 vollenden müssen, doch im allerletzten Moment konnten die Gäste die Situation bereinigen. Die verpasste Chance auf den Ausgleich rächte sich prompt. Nach einer Ecke herrschte lange völlige Konfusion im Comet-Strafraum, ehe der am zweiten Pfosten postierte Kuklinki einschob (31.).

Nach dem Seitenwechsel gab der SVE Comet Kiel den Ton an – doch Klausdorf traf: Nach einem langen Ball behauptete sich Vetter im Srafraum gegen Marcel Vones und schob ins kurze Ecke ein (52.) – 1:4. Das Spiel war entschieden, langweilig wurde es aber nicht. Sehenswert war Kuklinskis dritter Treffer zum 5:1: 20 Meter vor dem Tor kam der bullige Stürmer an Ball, drehte sich und drosch das Leder an die Unterkante der Latte, von wo es ins Gehäuse sprang (68.).

In den letzten zehn Minuten ging es dann munter in und her. Drei Strafstöße und fünf weitere Treffer folgten. „Die vier Gegentore nerven mich natürlich. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir haben das Derby gewonnen, das ist nicht selbstverständlich, denn nach der Vorbereitung wussten wir nicht genau, wo wir stehen“, bilanzierte Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz.

Schiedsrichter: Luca Paul Seils (SV Preußen 09 Reinfeld) – Tore: 0:1, 1:3, 1:5 Kuklinski (2./31./69.), 0:2 Mordhorst (6.), 1:4 Vetter (52.), 2:5 N. Schmidt (80.), 3:5, 4:6 Hasicic (86./FE., 90. FE.), 3:6, 4:7 Schwabe (82. FE/88.) -Zuschauer: 235.