﻿Sven Günther übernimmt Traineramt beim Landesligisten SVHU

Ralf Rath, sportlicher Leiter der Landesliga-Fußballer des SV Henstedt-Ulzburg, verfuhr bei der Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Christian Pusch nach dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt“ und beförderte Sven Günther zum Coach.

Henstedt-Ulzburg. Eigentlich hatte er vor, sich langsam aus dem Fußballgeschäft zurückzuziehen und sich als „Fußball-Rentner“, wie er es nannte, intensiver um Familie und Beruf zu kümmern. Doch daraus wird zumindest bis zum Mai 2023 erst einmal nichts. Ganz im Gegenteil, Sven Günther ist mehr beim Landesligisten SV Henstedt-Ulzburg gefragt. Der 39-Jährige tritt die Nachfolge des vor anderthalb Wochen zurückgetretenen Trainers Christian Pusch an.

Günther soll das Team, das als Tabellenachter mit nur zwei Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz überwintert, zum Klassenerhalt führen.

Vom Torjäger zum Abwehrspieler und nun zum Trainer

„Die Anfrage kam für mich sehr überraschend“, erklärte Günther, der zu den besten Henstedt-Ulzburger Fußballzeiten Anfang der 2000er als gefürchteter Torjäger unterwegs war, zuletzt aber immer mehr in der hinteren Abwehrreihe eingesetzt wurde. „Ich habe zugestimmt, weil auch die Mannschaft damit einverstanden ist.“

Sven Günther bringt viel Erfahrung mit

Warum die Wahl auf den IT-Fachmann fiel, erklärte Ralf Rath. „Sven hat höherklassig gespielt, bringt Erfahrung mit, kennt Mannschaft und Verein aus dem Effeff und ist ein echter Führungsspieler.“ Er habe bei der Trainersuche auch auf den Mannschaftsrat gehört: „Der Vorschlag, Sven anzufragen, kam aus dem Team.“

Ein SV Henstedt-Ulzburger durch und durch

Rath strich heraus, dass der Vater einer Tochter volle Rückendeckung genießt. „Sven ist definitiv keine Notlösung“, versicherte er. „Er ist die Integrationsfigur schlechthin in der Fußballsparte und SVHUler durch und durch.“

Im Jahr 2001 war Günther als A-Jugendlicher nach Henstedt-Ulzburg gewechselt und blieb dem Verein, bis auf kurze Gastspiele beim TuS Hartenholm und bei der mittlerweile aufgelösten FSG BraWie 08, bis heute treu.

Immer Vollgas geben

Als Spieler zeichnete Sven Günther in über 100 Regional- und Oberliga-Partien immer seine Einsatzbereitschaft aus. „Immer Vollgas geben“ wird er in Zukunft auch von seinen SVHU-Kickern verlangen. Dann, so der Neu-Coach, der zum ersten Mal in seiner Fußball-Laufbahn ein Herrenteam betreuen wird, dürfte der Klassenerhalt gelingen. „Ziehen die Jungs mit, werden wir auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, ist sich Günther sicher.