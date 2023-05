﻿Sven Tramm vom SV Todesfelde verlässt mit viel Wehmut den Trainer-Posten

Todesfelde. Was als Gerücht bereits etwas länger durch die Segeberger Fußball-Landschaft gewabert war, ist nun amtlich. Sven Tramm wird in der Saison 2023/24 nicht mehr Trainer der Oberliga-Kicker des SV Todesfelde sein. Dies gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Dem Verein bleibt der 44-Jährige aber erhalten. Er wechselt in die Funktionärsriege im SVT, wird ab kommender Serie als Sportlicher Leiter des Oberliga-Teams agieren.

Sven Tramm geht mit viel Wehmut

Tramm macht keinen Hehl daraus, dass nach dem letzten Spiel zum Abschied eine Menge Wehmut bei ihm mitschwingen wird. „Ich durfte bei diesem großartigen Verein elf Jahre lang die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft mitverantworten“, erklärt der Neversdorfer, der von 2012 bis 2017 als Co-Trainer von Sascha Sievers fungiert hatte und 2017 zum Cheftrainer befördert wurde. „Wir haben in dieser Zeit eine Mannschaft entwickelt, mit der wir große Erfolge gefeiert haben.“

Erfolgreichster Trainer der SVT-Geschichte

Unter anderem gelang unter der Regie von Tramm und seinen Assistenten Bastian Holdorf und Andrè Friedrichs, die ebenfalls in eine andere Rolle nach der Saison schlüpfen werden, 2020 der Gewinn des Hallenmasters sowie des Landespokals. 2020 und 2022 standen die Todesfelder am Ende der Spielzeit an der Tabellenspitze der Oberliga. Kurz gesagt: Tramm wird in die Geschichte als erfolgreichster Trainer des SVT eingehen.

Ansprüche nach Triumphen gestiegen

Die Erfolge der Vergangenheit entpuppten sich für die Todesfelder aber nicht nur als Segen, sondern gleichzeitig auch als Fluch. Die Ansprüche an Mannschaft und Trainerteam aus dem Umfeld sind gewachsen und konnten zumindest in der in zwei Wochen zu Ende gehenden Spielzeit nicht erfüllt werden. „Uns ist bewusst, dass wir keine richtig gute Saison gespielt haben“, erklärt Tramm, der mit seiner Elf auf Rang drei in der Oberliga steht und beim diesjährigen Hallenmasters Dritter wurde. „Wir hätten uns durchaus eine weitere Saison zugetraut, wissen aber auch um die Endlichkeit des Trainerpostens.“

Nachfolge von Tramm weiter offen

Wer Nachfolger von Sven Tramm werden wird, ist noch offen. Ein Medienbericht brachte den Namen Kevin Wölk (Coach des Ligarivalen Oldenburger SV) ins Spiel, was Sportdirektor Jens Martens „als reine Spekulation“ abtat. Die Gerüchteküche brodelt. Weder bestätigen noch dementieren wollte Martens den Namen Björn Sörensen, der vor seiner Pause jahrelang für die erste Vertretung des TSV Bordesholm als Coach verantwortlich war. Serkan Rinal, aktuell Sportlicher Leiter bei den Todesfeldern, hat sich bisher noch nicht zu seiner Zukunft geäußert.

Neuer muss sich mit Projekt identifizieren

Was der „Neue“ an Qualitäten mitbringen sollte, davon hat Martens eine klare Vorstellung: „Er muss eine Leistungsmannschaft führen können, sich mit dem Projekt SVT voll und ganz identifizieren sowie den erfolgreich eingeschlagenen Weg von Sven Tramm und seinem Team weitergehen“, erläutert der SVT-Sportchef und gibt zu: „Die Auswahl an Trainern, die dieses Profil erfüllen, ist nicht groß.“

Sonnabend in Flensburg

Am Sonnabend ab 14 Uhr werden Sven Tramm, Bastian Holdorf und André Friedrichs im Auswärtsspiel beim SC Weiche 08 Flensburg zum vorletzten Mal ihre Mannschaft in einem Oberliga-Spiel betreuen. „Wir haben uns schon im Hinspiel sehr schwergetan“, erinnert sich Tramm noch sehr genau an den knappen 2:1-Sieg im Joda-Sportpark gegen den aktuellen Tabellenzwölften. Er weiß aber auch, was sein Team zu leisten imstande ist. „Wir sind derzeit gut drauf und wollen nicht nur in Flensburg, sondern auch die beiden anderen noch ausstehenden Partien gewinnen.“

Siebter Streich im Kreispokal?

Am Himmelfahrtstag will sich Sven Tramm im Kreispokal-Finale gegen den SV Henstedt-Ulzburg zum siebten Mal in Folge den Pott sichern und zwei Tage später mit einem Dreier gegen Schlusslicht SV Frisia Lindholm von den Todesfelder Fans verabschieden. Die werden sich dann in Zukunft an einen Tramm in einer anderen Funktion gewöhnen müssen, der aber mit der gleichen Hingabe seine neue Aufgabe ausfüllen will. Tramm: „Ich werde auch weiterhin mein Bestes für diesen großartigen Verein geben.“