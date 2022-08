﻿SVHU gewinnt 4:3 im DFB-Pokal gegen VfL Jesteburg

Henstedt-Ulzburg. Mit allergrößten Kraftanstrengungen sind die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim Klassenkonkurrenten VfL Jesteburg siegten die Schützlinge von SVHU-Trainer Christian Jürss erst in der Verlängerung mit 4:3 (2:2, 2:2, 1:2).

„Wir mussten heute immer wieder Rückschläge einstecken“, erklärte der A-Lizenzinhaber. „Wir hatten aber auch immer wieder eine Antwort parat. Dies hat uns ausgezeichnet.“

VfL Jesteburg blieb immer gefährlich

Von der ersten Minute an war die Partie sehr intensiv. Jesteburg setzte von Beginn an vorne Nadelstiche, war gefährlich. In Führung gingen aber die Henstedt-Ulzburgerinnen. Indra Hahn (15.) traf zum 1:0, das nur vier Minuten halten sollte. Die ehemalige Henstedt-Ulzburgerin Laura Vetter (20.) glich aus, Anna-Lena Günthel schoss nach 32 Minuten sogar das 2:1 für die Gastgeberinnen.

„Bei beiden Treffern haben wir nicht gut verteidigt. Das waren grobe Abwehrfehler“, monierte Jürss. „Wir hatten sogar noch Glück, dass wir nicht noch einen Strafstoß gegen uns kassiert haben, als Jennifer Michel im Strafraum am Trikot ihrer Gegenspieler gezogen hatte.“ Hinten stand Jennifer Michel Fortuna zur Seite, weil ihr Vergehen nicht geahndet wurde. Vorne klebte ihr das Pech an den Stiefeln, als ein Schussversuch von der Querlatte zurück ins Feld sprang.

Jennifer Michel trifft zum 2:2

„Jesteburg hat sehr viel investiert. Wir hatten uns für die zweite Hälfte vorgenommen, spielbestimmender zu werden“, so der SVHU-Übungsleiter. „Das haben wir auch geschafft.“ Aber bis auf das 2:2 durch Jennifer Michel (72.) erspielten sich die Gäste nur zu wenige Tormöglichkeiten, so dass es in die Verlängerung ging.

Dort war es wiederum Jennifer Michel, die eine Lücke in der VfL-Deckung erspähte und zum 3:2 (105.) traf. Doch Jesteburg schlug erneut zurück, glich durch Tania Ferreira (107.) abermals aus.

Friederike Nagorny mit dem Tor zum 4:3

Mit welchem Willen die SVHU-Kickerinnen an diesem Tag ausgestattet waren, zeigte sich beim entscheidenden Treffer. Nach einem Jesteburger Eckstoß schnappte sich Indra Hahn (115.) das Leder und sprintete los. Friederike Nagorny war mitgelaufen, wurde mustergültig in Szene gesetzt und ließ der VfL-Keeperin keine Abwehrchance.

Auf das 3:4 besaßen die Gastgeberinnen keine Antwort mehr. „Zum Schluss mussten wir noch ein paar Standards verteidigen“, schilderte Christian Jürss, der froh war, als endlich der Schlusspfiff ertönte. „Das war alles sehr kräftezehrend, Jesteburg hat uns kämpferisch sehr gefordert und uns alles abverlangt.“

SV Henstedt-Ulzburg: Anneke Klaas - Malena Watzlawik (46. Vera Homp), Chiara Pawelec, Liv Fuß, Catherine Knobloch - Anna Johannsen, Monja Kunrath (46. Friederike Nagorny), Malin Hegeler, Jennifer Michel - Indra Hahn (106. Rieke Wolff), Milena Eggers (111. Esther Kossy).

Tore: 0:1 (15.) Indra Hahn, 1:1 (20.) Laura Vetter, 2:1 (32.) Anna-Lena Günthel, 2:2 (73.) Jennifer Michel, 2:3 (105.) Jennifer Michel, 3:3 (107.) Tania Ferreira, 3:4 (115.) Friederike Nagorny.

Schiedsrichterin: Lara Wolf (Wilhelmshaven)