﻿SVHU II nutzt gegen den SV Boostedt die Torchancen nicht

Die Fußballerinnen der zweiten Elf des SV Henstedt-Ulzburg müssen aufpassen, dass sie nach dem Oberliga-Abstieg nicht in die Kreisliga durchgereicht werden. Der SV Wahlstedt dagegen ist nach dem Erfolg bei Kilia Kiel weiter auf dem Weg in Richtung Landesliga-Spitze.

Kreis Segeberg. Punkt für Punkt arbeiten sich die Fußballerinnen des SV Wahlstedt in der Landesliga Holstein näher an die Tabellenspitze heran. Nach dem 6:3 (4:0) beim FC Kilia Kiel trennen die mäßig in die Saison gestarteten Wahlstedterinnen noch fünf Zähler vom Spitzenreiter SG Ostholstein/RL, dazu hat die Elf des Trainerduos Gesa Lorenzen und Frank Stoffers ein Nachholspiel in der Hinterhand.

SV Wahlstedt bis zur Pause dominant

„Unsere erste Hälfte war allererste Sahne“, schwärmte Stoffers. Nach Treffern von Kaja Komm (7./13.), Emma Stoffers (18.) und Ronja Nicolaisen (30.) führten die Wahlstedterinnen nach einer halben Stunde schon mit 4:0. Einen Kritikpunkt gab es trotzdem. „Wir haben vier Tore erzielt, aber Chancen ohne Ende ausgelassen“, sagte Stoffers. Nach einigen Wechseln ließ die Dominanz der Gäste im zweiten Spielabschnitt nach. Ronja Trumpf (47.) und Michelle Philipkowski (57.) erhöhten dennoch auf 6:0. Sarah-Minoush Thode (64./73./90.) brachte Kilia gegen nachlassende Wahlstedterinnen mit einem Hattrick auf 3:6 (64./73./90.).

SVHU II nicht schlechter, aber vor dem Tor harmlos

Oberliga-Absteiger SV Henstedt-Ulzburg II kassierte unterdessen gegen Neuling SV Boostedt eine 1:3 (0:0)-Niederlage und findet sich in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz wieder. Bis auf eine Möglichkeit der Boostedterinnen, die SVHU-Spielerin Emma Riedel gerade noch von der Torlinie kratzte, waren die ersten 45 Minuten arm an Höhepunkten. Die Anfangsviertelstunde nach der Pause ging an die Gastgeberinnen, die ihre Torchancen jedoch nicht nutzten.

Anna Curdt trifft zu spät

Mit einem Schuss aus 30 Metern erzielte die ehemalige SVHU-Spielerin Lara Scheff (65.) das 1:0 für Boostedt. Marigona Avdimetaj vergab die große Möglichkeit zum 1:1, nach ihrem Solo schoss sie den Ball genau in die Arme der SVB-Torhüterin Louise Grümmer. In der 75. Minute traf die Henstedt-Ulzburgerin Jana Lehmann ins eigene Tor. Emily Schöllknecht (90.) erhöhte auf 3:0 für die Gäste. Anna Curdt (90.+1) gelang das Tor für die Gastgeberinnen. „Wir waren nicht schlechter als Boostedt, haben es aber verpasst, selbst zu treffen“, sagte Henstedt-Ulzburgs Co-Trainerin Carolin Mees. „Die Chancen dazu hatten wir.“