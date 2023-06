﻿SVHU II: Sörnsen wird Trainer, Pejic feiert Handball-Comeback

Henstedt-Ulzburg. Nachdem Norbert Eichel das Traineramt bei den zweiten Handballdamen des SV Henstedt-Ulzburg nach einer Saison wieder abgegeben hat, haben die Verantwortlichen mit Hendrik Sörnsen einen neuen Trainer für den Schleswig-Holstein-Ligisten gefunden.

Der 38-jährige Sozialpädagoge ist erst vor einigen Monaten mit Ehefrau und Kind nach Henstedt-Ulzburg gezogen. Trainererfahrungen sammelte Sörnsen beim TvD Oldenburg in Niedersachen. Dort coachte er die Männer in der Landesliga und bildete die B-Jugendlichen in der Oberliga aus. Als Spieler stand er in der Landes- und Oberliga auf dem Feld.

Der neue SVHU-Coach lobt Ex-Trainer Eichel

„Norbert hat tolle Arbeit gemacht und mir einen richtig fitten Kader übergeben“, freut sich Hendrik Sörnsen, der schon die ersten Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft geleitet hat. Zunächst werden die konditionellen Grundlagen gelegt, Teambuilding und taktische Einheiten folgen. „Im August wollen wir dann Testspiele bestreiten und feststellen, wo wir stehen und an welcher Stelle wir noch nachlegen müssen.“

SVHU II trotz 22:22 Punkten beinahe abgestiegen

Die Henstedt-Ulzburgerinnen sammelten unter Eichel als Aufsteiger in die SH-Liga 22:22 Punkte. Weil es einen vermehrten Abstieg gab, hätte das Team als Tabellenneunter Schleswig-Holsteins höchste Leistungsklasse eigentlich gleich wieder verlassen müssen. Dass der MTV Heide und der TSV Wattenbek nach dem Abstieg aus der Dritten Liga nicht für die neue Runde meldeten, bedeutete die Rettung für die SVHU-Zweite.

Sörnsen will, dass das Team eng zusammenrückt, um die Abgänge zu kompensieren. Mit Taina und Fiona Schermer sowie Lara Witzleben wechseln drei junge Perspektivspielerinnen fest in den Drittliga-Kader des SV Henstedt-Ulzburg. Svenja Seemann legt eine Handballpause ein. Mirja Schröder und Sina Retelsdorf spielen mit einem Doppelspielrecht in der A-Jugend und in Sörnsens Mannschaft.

Tina Pejic soll SVHU II führen

Tina Pejic, die nach einer Handballpause wieder zum Ball greift, bringt die Routine mit, um ihre jungen Mitspielerinnen zu führen. Die 36-Jährige hat viele Jahre in der Dritten Liga beim SC Kisdorf, der Spielgemeinschaft Kisdorf-Henstedt-Ulzburg, dem SVHU und HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen auf dem Buckel.

Die Linkshänderin versprüht nicht nur Torgefahr aus dem Rückraum, sondern weiß auch in der Deckung zuzupacken. Der Kader, so Hendrik Sörnsen, sei nahezu komplett. Er ist allerdings noch auf der Suche nach einer Kreisläuferin.

