﻿Tag vier der Segelregatten: Segler zwischen Vorfreude und Frust

Kiel. Tag vier der Kieler Woche brachte bei den olympischen Klassen Entscheidungen für die Medal Races. Dabei wurde es wie etwa bei den 49ern im Schlussspurt noch einmal richtig spannend – Jubel auf der einen, Frust auf der anderen Seite. Die Schlüsselmomente vor Schilksee im Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorfreude des Tages: Malte und Anastasiya Winkel

Nach zwei Siegen bei den 470ern am Dienstag haben Malte und Anastasiya Winkel Lust auf mehr bekommen. „Dass wir beide Rennen gewinnen, war natürlich geil und schafft richtig Motivation für das Medal Race“, sagte Malte Winkel, freute sich über eine „super Ausgangslage“, weiß aber auch: „Wenn wir im Medal Race nicht abliefern, hilft das auch nichts. Spannender kann es nicht sein.“

Mit dem sehr leichten, drehigen Wind kam das Ehepaar Winkel (16 Punkte) im kleinen Starterfeld am besten zurecht, legte eine Aufholjagd auf die noch immer im Gelben Trikot segelnden Theres Dahnke und Matti Cipra (14) hin. Auch Simon Diesch und Anna Markfort (16) haben noch alle Chancen auf den Kieler-Woche-Sieg – Spannung ist in der bärenstarken deutschen 470er-Phalanx beim Finale garantiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schlussspurt des Tages: Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger

Schon die vergangenen vier Wochen trainierten Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger im 49er in Kiel. Der Start in die Kieler Woche lief für das bayrische Duo weniger erfolgreich, doch auf den letzten Metern glückte mit einem Sieg im letzten Tagesrennen und Platz neun im Gesamtranking gerade so der Sprung ins Medaillenrennen.

Dort stehen mit Fabian Rieger und Tom Heinrich – aktuell an Rang vier – auch zwei weitere Deutsche, die in der Konstellation erst seit dem vergangenen Oktober zusammen segeln. „Es ist das erste Mal, dass es so richtig nach vorne gegangen ist“, sagte der Kieler Heinrich zufrieden.

Der Berliner Rieger, ehemaliger Bewohner des Sportinternats in Schilksee und zuvor an der Vorschot von Tim Fischer unter anderem WM-Dritter 2018, haderte dabei noch mit dem letzten Rennen, ihrem Streichergebnis. Aber: „Davor lief’s so perfekt, dass es eigentlich egal ist.“

Der Durchmarsch des Tages: Margherita Porro und Stefano Dezulian

... oder besser gesagt: der Durchmarsch der Woche. Denn das italienische Nacra 17-Team Margherita Porro und Stefano Dezulian dominiert vor Schilksee seit der ersten Wettfahrt. Da scheint sich das harte Wintertraining mit den Olympiasiegern und Weltseglern des Jahres, Ruggero Tita und Caterina Banti, in Cagliari bezahlt zu machen. „Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung, so klar haben wir uns hier nicht vorne gesehen“, resümierte Porro. Zehn Punkte stehen nach zehn Rennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zweitplatzierten Justin Liu und Denise Lim aus Singapur (27 Punkte) haben da nur noch theoretische Chancen. Glückwünsche zum Gesamtsieg wollte die italienische Seglerin, die in Kiel mit leichtem Wind und Flachwasser ihre Lieblingsbedingungen vorfindet, aber noch nicht annehmen. „Der Nacra 17 ist ein verrücktes Boot, da kann alles passieren – gerade wenn sich der Wind wie am Mittwoch verändern soll.“

Der Frust des Tages: Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer

Sie kamen auch am vierten Tag einfach nicht hinterher: Die Kieler Olympia-Bronzemedaillengewinner Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer schoben Frust. „Das ist total enttäuschend, nervig und frustrierend, wenn du nur hinterherfährst“, sagte Kohlhoff. „Selbst wenn wir wenig Fehler machen, sind wir nicht schnell genug. Unser Paket ist einfach nicht für so leichten Wind gemacht. Und dann reicht das einfach nicht.“

Ab zehn Knoten können Kohlhoff/Stuhlemmer richtig fliegen, darunter hangeln sie sich von Bruchlandung zu Bruchlandung – bei der Kieler Woche Tag für Tag für Tag. Auch am Dienstag: Fünf, drei, fünf, drei. „Aktuell gilt: Wir müssen bei solchen Bedingungen den Schaden minimieren und dann bei mehr Wind dominieren“, sagt der Steuermann.

Eine Woche mit der vollen Range an Bedingungen, wie in Tokio, als die Kieler aufs Podest rasten – das wäre ganz nach ihrem Geschmack. Nachdem es beim Heimspiel nun maximal für Platz zwei reichen kann, richten sich hoffnungsvolle Blicke auf die Pre-Olympics in Marseille. Verbunden mit einer Erkenntnis: „Wir wissen, dass wir viel Arbeit haben.“

Der Hunger des Tages: Anton und Johann Sach

Kulinarisches Plus nach den ersten beiden Flautentagen – eine Extra-Scheibe Käse und Schinken auf dem Butterbrot später hat das Brüderpaar Sach im 49erFX scheinbar das richtige Rezept gefunden, steht vor dem Medal Race am Mittwoch auf Platz eins (12 Punkte) – dicht gefolgt von den Hamburgerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille (13) sowie Pia Dahl Andersen/Nora Edland (Norwegen/15). Einen Punkt dahinter lauern die Kielerinnen Maru Scheel und Freya Feilcke (16).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwas überrascht von der Führung vor den starken Frauenteams mit Olympia-Ambitionen sind die beiden schon, auch wenn Johann Sach betont: „Wir haben ein, zwei Mal mit ihnen trainiert, wussten, dass wir mithalten können.“ Von der Kieler Woche können die Sachs ohnehin nicht genug bekommen: Die Brüder starten – segelhungrig wie sie sind – auch beim zweiten Teil der Regatten vor Schilksee im 29er.

Die Vollbremsung des Tages: Sebastian Kördel

Am Montag drei souveräne Siege, am Dienstag zweimal maximale Punktzahl: iQ-Foil-Weltmeister Sebastian Kördel wurde bei den Windsurfern übel ausgebremst. Der Täter: das Seegras auf der Strander Bucht. „Das war heute wie Snowboardfahren ohne Schnee oder Turmspringen ohne Wasser“, sagte Kördel, der in beiden Rennen wie viele andere bereits am Start stecken blieb – und jeweils aufgab.

Das Ende der Ambitionen ist das allerdings noch lange nicht, denn die iQs fahren statt Medal Race eine Medaillenserie, schlussendlich zählt nur das letzte Rennen des Events. Für das ist der Litauer Juozas Bernotas direkt qualifiziert, Kördels junger Vereinskamerad aus Hamburg, Fabian Wolf, sprang mit Gesamtrang zwei direkt ins Halbfinale. „Wenn es morgen den angekündigten Wind gibt, ist noch alles drin“, so Kördel.

Die Nachtschicht des Tages

Auch am späten Abend absolvierten die Ilca -7-Segler noch Rennen, daher war die Besetzung des Medal Race noch nicht geklärt. Insgesamt starten am Mitwoch mindestens 19 deutsche Seglerinnen und Segler respektive Teams ins Finale der Top Ten der jeweiligen Klassen, hinzu kommen die Surferinnen und Surfer der iQ-Foils in den Medaillenserien.

KN