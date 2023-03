﻿TC an der Schirnau bläst im Sommer zum Angriff auf die Tennis-Regionalliga

Tessa Brockmann hat mit den Tennisdamen des TC an der Schirnau Kaltenkirchen trotz des 1:5 in Hamburg den Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft.

In der Hallensaison bündelte der TC an der Schirnau talentierte Tennisdamen in Kaltenkirchen. Das junge Team schaffte den Klassenerhalt in der Regionalliga. Und in wenigen Wochen soll in der Nordliga ein Angriff gestartet werden, um auch unter freiem Himmel einen Regionalliga-Platz zu erobern.