﻿Team SH: Diese 39 Athletinnen und Athleten haben Olympia im Blick

Kiel. Schleswig-Holstein ist ein Sportland. Oder zumindest auf dem Weg dorthin, wie Kirsten Bruhn sagt. Die ehemalige Schwimmerin und dreimalige Paralympicssiegerin aus Neumünster weiß aus erster Hand um die Schwierigkeiten einer Leistungssportkarriere. „Unsere Besten brauchen die besten Rahmenbedingungen“, bringt es Staatssekretärin Magdalena Finke auf den Punkt. Um Spitzensportlerinnen und -sportler zu unterstützen, gründete der Landessportverband (LSV) im Jahr 2011 das „Team Schleswig-Holstein“, und Bruhn gehörte zu den ersten acht Athletinnen und Athleten. Elf Jahre später blickt sie bei der Teampräsentation in der Wunderino-Arena als LSV-Vorstandsmitglied auf eine Rekordzahl von 39 Teammitgliedern, die mit so viel Geld gefördert werden, wie noch nie.

Florian Unruh: Ohne Ehefrau Lisa auf dem Weg Richtung Paris 2024

Oder besser gesagt: auf etwas mehr als die Hälfte von ihnen, die es in der engen Taktung aus Training, Schule oder Ausbildung, Familie und Co. dorthin geschafft haben. Bogenschütze Florian Unruh ist dabei. Der Fockbeker wurde 2021 in Tokio Olympia-Fünfter, gewann Gold bei den World Games. Und auch „dieses Jahr läuft richtig gut“, sagt der 29-Jährige. Bei den European Championships in München holte er kürzlich Silber im Einzel und im Mixed. Nicht mit Ehefrau Lisa, sondern mit Michelle Kroppen.

Florian Unruh wurde mit dem Recurve-Bogen bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Fünfter. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Lisa und Florian Unruh gehen in Zukunft getrennte Wege – rein sportlich betrachtet. Die Olympia-Zweite von 2016 gab am Rande der EM ihr Karriereende bekannt, wird in Zukunft als Polizeibeamtin arbeiten. Aus dem Leistungssport ins „normale“ Berufsleben – „ein großer Schritt“, sagt Florian Unruh. Einer, der für ihn noch nicht in Sicht ist. „Mein Fokus liegt voll auf Paris.“

Paris 2024 – großes Ziel für eine ganze Reihe der „Team SH“-Athleten. Für Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer, die Bronzesegler von Tokio, natürlich. Auch wenn „diese Saison irgendwie zum Vergessen war“, wie Kohlhoff sagt. „Die Leistungen waren okay, aber nicht das, was wir von uns erwarten.“ Nach Stuhlemmers Schleimbeutel-OP ist die Saison bereits beendet, die Nacra-WM in Kanada lassen die Kieler aus. Der Blickt geht nach vorn, Richtung Paris, aber vor allem in die nächsten Monate. „Wir erwarten einen intensiven Winter mit sechs Monaten Training“, sagt der Steuermann.

„Team SH“: Mehr Sportler, mehr Sportarten – mehr Geld

Da ist eine Förderung unerlässlich. Der Geldtopf des „Team SH“ ist so prall gefüllt wie noch nie, 100.000 Euro gibt die Landesregierung als größter Förderer, weitere Mittel kommen vom LSV und den langjährigen Partnern Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie der Arag-Sportversicherung. Top-Leute und -Talente aus 13 Sportarten, darunter erstmals auch Handballer sowie Badminton und Tennis, werden mit monatlich 300 Euro (Olympia-, Perspektiv- und Nachwuchskader 1) oder 100 Euro (Nachwuchskader 2) unterstützt. So soll ein Teil der Grundsicherung abgedeckt werden, um die Konzentration auf den Sport zu ermöglichen. Und um zu verhindern, dass die besten ihrer Zunft aus Schleswig-Holstein abwandern.

Für das „Team SH“ braucht es die Mitgliedschaft in einem schleswig-holsteinischen Verein, das war schon immer so. Neu ist die Zugehörigkeit zu einem Bundeskader als Förderkriterium. „Früher war die Aufnahme eher eine Frage der Abwägung, jetzt gibt es klare Grenzen“, sagt Bruhn. Wobei sich der LSV Härtefallentscheidungen vorbehält. „Wir lassen niemanden einfach fallen“, sagt Thomas Behr, LSV-Geschäftsführer Leistungssport. Bestes Beispiel: die Segler Max Stingele und Linov Scheel sowie Turner Thore Beissel. „Uns ist wichtig, nicht schwarz-weiß zu denken“, sagt Behr. „Die soziale Komponente eines dopingfreien Leistungssports ist uns wichtiger als reine Ergebnisse.“ Das Trio bekommt nach einem Jahr Übergangsfrist die Chance, den Status für nächstes Jahr einzutüten und in der Förderung zu verbleiben.

Diese Sportlerinnen und Sportler gehören zum „Team SH“ Olympiakader: Jacob Heidtmann (Schwimmen/ST Elmshorn), Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer (beide Segeln/Kieler YC), Dominic Ressel (Judo/TSV Kronshagen), Florian Unruh (Bogenschießen/SSC Fockbek). Perspektivkader: Maru Scheel, Freya Feilcke (beide Segeln/Kieler YC, Bjarne Geiss, Matthias Kicklitz (beide Badminton/BW Wittorf), Judith Guhse (Rudern/Rendsburger RV), Larina Hillermann (Rudern/Lübecker RG), Elea Linka (Schwimmen/SG Stormarn Barsbüttel), Momme Lorenz (Beachvolleyball/Kieler TV), Melvin Müller-Ruchholtz (Rudern/Erster Kieler RC), Tanja Scholz (Para-Schwimmen/PSV Neumünster). Nachwuchskader 1: Connar Battermann, Jarnes Faust, Henri Pabst (alle Handball/THW Kiel), Silas Beth (Schwimmen/SG Bad Schwartau), Julia Bröcker (Triathlon/VfL Oldesloe), Alissa Buhrmann (Rudern/Lübecker RG), Philippa Färber (Tennis/TG Düsternbrook), Hanna Gätjen (Schwimmen/SG Storman Barsbüttel), Bo Hansen, Hennes Nissen (beide Beachvolleyball/TSB Flensburg), Simon Heindl (Segeln/Wind und Welle), Lina Hesse (Beachvolleyball/Kieler TV), Carolina Horlbeck (Segeln/Lübecker YC), David Ickes (Judo/Budokan Lübeck), Cornelius Jahn (Schwimmen/Ahrensburger TSV), Helena Kopp, Nina Reincke (beide Leichtathletik/Bredtstedter TSV), Kirill Lammert (Schwimmen/Delphin Lübeck), Henrik Meyer (Para-Tischtennis/TSV Brunsbüttel), Janne Ohrt (Leichtathletik/MTSV Hohenwestedt), Mio Lukas Wagner (Para-Tischtennis/Krummesser SV). Ohne Kaderstatus: Thore Beissel (Turnen/TSV Kronshagen), Max Stingele, Linov Scheel (beide Segeln/Kieler YC).

Erstmal ankommen muss dagegen Tennis-Talent Philippa Färber. Die 15-Jährige ist neu im „Team SH“, findet es „sehr cool, zu einem Team zu gehören, was besonders als Einzelsportlerin wichtig ist“, und „extrem motivierend, Leute aus Schleswig-Holstein zu treffen, die bei Olympia schon etwas erreicht haben“. Für die Molfseerin sind die Spiele „ein Traum“. Paris kommt zu früh, Färbers Blick geht eher vorsichtig Richtung Los Angeles 2028. „Aber 2032 wäre auch super. Einfach dabei sein.“

Der Weg nach oben ist weit und schwer, den Sprung ins „Team SH“ hat sie geschafft. Dessen Mitglieder haben eine kleine finanzielle Sorge weniger – und 38 Teamkameraden mehr. Das beweist am Ende Maximilian Munski, der 2016 in Rio mit dem Deutschland-Achter Silber gewann, anschließend seine Leistungssportkarriere beendete. Auf seinem Smartphone: ein Foto aus dem Flieger von Brasilien zurück nach Deutschland, der Lübecker Ruderer gemeinsam mit den anderen SH-Athleten, unter anderem Paul Kohlhoff. „Die finanzielle Unterstützung ist wichtig“, sagt Munski. „Aber das Zugehörigkeitsgefühl, das Zusammen, ist es auch.“