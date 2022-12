﻿Holstein Kiel hechtet durch den Sand von Bordesholm

Statt einer normalen Trainingseinheit auf dem Platz in Projensdorf absolvierten die Profis von Holstein Kiel am Mittwoch eine Teambuilding-Einheit in Bordesholm. Bei Beachvolleyball und Beachbadminton mussten die Spieler alte Trikots tragen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket