﻿Teamcheck Verbandsliga Nord: Ist die SG Eckernförde/Fleckeby aufstiegsreif?

Führt mit der SG Eckernförde/Fleckeby die Tabelle in der Verbandsliga Nord an: Routinier Sönke Matthiesen.

Eckernförde. Die SG Eckernförde/Fleckeby geht als Spitzenreiter in die Rest-Rückrunde der Verbandsliga Nord und hat den Aufstieg in die Landesliga selbst in der Hand. Gelingt den „Grey Panthers“ der Sprung? „Träumen ist erlaubt“, sagt SG-Routinier Sönke Matthiesen. Der Teamcheck:

SG Eckernförde/Fleckeby (Platz 1/ 37 Punkte)

Ausgangslage: Der Tabellenführer überzeugte in der Hinrunde durch die Treffsicherheit seiner Torjäger. Sehr zur Freude von SG-Chefcoach Christian Jorrens entpuppten sich Luca Max Clausen (13 Tore), Ben Janßen (11), Joshua Nwokoma (8), Henrick Paulsen (7) und Jannik Kommorovski als starkes Kollektiv vor des Gegners Gehäuse. „Das ist natürlich ein Faustpfand und macht uns schwer ausrechenbar“, sagt Jorrens, für den der Erfolg seiner Elf nicht überraschend kommt. „In dieser Liga kann fast jeder jeden schlagen, aber das ist auch gut so und es ist für uns kein Nachteil“, meint Jorrens. Dass sein Team jetzt nicht mehr in der Position des Jägers ist, macht ihm nicht zu schaffen. „Das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt noch mehr arbeiten müssen als die Verfolger“, weiß Jorrens. Damit sein Team bestens vorbereitet in den Re-Start geht, wurde mit Michael Ispoghu ein Athletik-Trainer installiert. „Wir wollen nichts unversucht lassen“, erklärt Jorrens.

Personal: Bis auf drei Langzeitverletzte kann Christian Jorrens auf den kompletten Kader zurückgreifen. Das wirkt sich bei der täglichen Trainingsarbeit positiv aus. Zudem konnte die SG mit Aaron Unfried vom Kreisligisten SV Schwansen einen neuen Mittelfeldspieler begrüßen. „Das erhöht den Konkurrenzkampf innerhalb des Kades und kitzelt natürlich den einen oder anderen Prozentpunkt mehr heraus“, freut sich Jorrens.

Prognose: Die SG Eckernförde/Fleckeby ist reif für die Landesliga. Die überragende Kameradschaft innerhalb der Mannschaft kann dazu beitragen, Berge zu versetzen. „Ich träume ein wenig davon, am Ende der Saison oben zu stehen. Das traue ich dieser tollen Mannschaft zu“, schwärmt Mittelfeldspieler Sönke Matthiesen und spricht damit das aus, was sein Trainer auch denkt. „Tabellenführer zu sein ist kein Druck für uns, sondern eine Freude“, so Jorrens. Hinzu kommt die Heimstärke, denn auf eigenem Terrain konnten bisher in sieben Spielen 16 Punkte eingefahren werden.