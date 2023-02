﻿Teamcheck Verbandsliga Süd-West: TS Einfeld und SV Wasbek vor dem Absturz

Einfeld/Wasbek. Der Kampf um den Klassenerhalt ist für den Tabellenvorletzten TS Einfeld (9 Punkte) und das abgeschlagene Schlusslicht SV Wasbek (6 Punkte) in der Verbandsliga Süd-West fast aussichtslos. Die SG Oering-Seth, mit 17 Punkten auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz auf Rang zehn, ist bei vier Regelabsteigern schon in weiter Ferne. Können die „Männer vom See“ und das „Team vom Bahndamm“ trotzdem das Ruder noch herumreißen? Ein Teamcheck.

TS Einfeld (Platz 13/9 Punkte)

Ausgangslage: Wie gewonnen, so zerronnen! Was wie eine Phrase klingt, trifft auf den TS Einfeld zu. Erst im vergangenen Sommer feierten die Einfelder überschwänglich den Aufstieg in die Verbandsliga. Doch bereits nach dem sechsten Spieltag musste der Aufsteiger feststellen, dass die Trauben in der Verbandsliga höher hängen. Ein Punkt war bis dato die Ausbeute – die Trennung von Aufstiegscoach Thorsten Syben die logische Konsequenz. Trainerfuchs Miki Mladenovic wurde verpflichtet. Unter seiner Regie erspielten die Männer vom See bis zur Winterpause weitere acht Zähler – zu wenig, um dem sofortigen Wiederabstieg zu entgehen. „Meine Hoffnungen ruhen darauf, dass ich die Mannschaft jetzt in der Vorbereitung auf den Re-Start einstimmen kann. Noch ist alles möglich“, sagt Mladenovic.

Prognose: Die Verantwortlichen lassen nichts unversucht, um die Klasse zu halten. Mit Peer-Mika Müller (USC Paloma II), Florian Paulwitz (SVT Neumünster II) und Comebacker Marco Huss (reaktiviert) holten die Einfelder drei Akteure an den Roschdohler Weg, die dem Team neues Leben einhauchen sollen. Trotzdem scheint die Bürde von acht Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz uneinholbar. Der TS Einfeld wird den bitteren Gang zurück in die Kreisliga antreten müssen.

SV Wasbek (Platz 14/6 Punkte)

Ausgangslage: Völlig aussichtslos erscheint die Lage am Bahndamm in Wasbek. Nur sechs Punkte nach 16 Spielen auf der Habenseite, dazu mit 72 Gegentoren die Schießbude der Süd-West-Staffel. Doch aufgeben ist für SVW-Coach Pasqual Rüdiger keine Option. „Wir werden in der Rest-Rückserie nicht zum Punktelieferanten mutieren – zumindest nicht freiwillig“, so Rüdiger. Zwar haben neun Akteure den Tabellenletzten verlassen, doch das stellt für Rüdiger kein Problem dar. „Unser Kader ist trotzdem noch groß“, erklärt er. Mit Sebastian Thode (eigene Zweite) und Pascal Martens (TSV Gadeland) konnten zwei Neuzugänge verpflichtet werden.

Prognose: Der Klassenerhalt ist nicht mehr möglich. Zwar zeigt sich Pasqual Rüdiger kämpferisch und sagt: „So lange rein rechnerisch nichts entschieden ist, haben wir die theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Wir werden Gas geben, aber es wir schwer. Uns hat keiner auf dem Zettel.Wenn es nicht klappen sollte, wollen wir uns nichts vorwerfen und uns vernünftig verabschieden“. Ein kleines Ziel gibt der ehemalige Ligaspieler seinem Team aber dennoch mit auf den Weg: „Wir wollen zumindest vor Einfeld am Saisonende stehen“, unkt Rüdiger mit einem Grinsen.