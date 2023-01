﻿Holstein Kiel hat einen neuen Problemlöser

Klaus-Dieter Petersen war in seiner aktiven Karriere als Handballer ein furchtloser Kreisläufer und Abwehrspieler, ein Fels in der Brandung. Im September warf eine Krebsdiagnose den 54-Jährigen aus der Bahn. Der sagt: „Ich hatte Angst.“ Nach OP und Reha blickt „Pitti" Petersen positiv in die Zukunft.