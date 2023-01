﻿Tennis: Toptalente Brockmann und Färber spielen für den TC an der Schirnau

In der Tennis-Hallensaison wird der TC an der Schirnau zu einem Sammelbecken für hochveranlagte Tennistalente. Tessa Brockmann, Philippa Färber und einige weitere junge Asse schlagen für den Regionalligisten aus Kaltenkirchen auf. Wie es mit dem Team im Sommer weitergeht, ist offen.

Kaltenkirchen. Solch ein Damenteam gab es noch nie in Kaltenkirchen. Die Meldeliste des TC an der Schirnau liest sich wie ein Best-of im schleswig-holsteinischen Nachwuchstennis. Die Mädchen haben vor allem eines im Sinn: Mit Siegen in der Regionalliga-Winterrunde in der deutschen Rangliste möglichst weit nach oben rutschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neu im Team ist Tessa Brockmann. Die 17-Jährige kommt vom TV Uetersen und besetzt in der Meldeliste die erste Position hinter den Top 3-Ausländerinnen Cagca Büyükakcay, Zeynep Sonmez (beide Türkei) und Eliessa Vanlangendonk (Belgien). Mit Philippa Färber, deren Heimatklub die TG Düsternbrook ist, startet eine Ex-Wahlstedterin nun für den TC an der Schirnau. Die Kielerin ist das Spitzentalent Schleswig-Holsteins im Jahrgang 2007.

Emma Ansorge neunfacher Champion von Mecklenburg-Vorpommern

Mit Emma Ansorge haben die Kaltenkirchenerinnen auch die neunfache Landesmeisterin Mecklenburg-Vorpommerns verpflichten können, die zuletzt in Lübeck spielte. Hinzu kommen mit Franziska Sziedat und Sophie Greiner zwei Top-Talente aus Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mannschaftsführerin Christin Potsch erklärt, was hinter diesen hochkarätigen Neuverpflichtungen steckt. „Wir wollen, dass Schleswig-Holstein wieder auf der Tennislandkarte sichtbar wird. Außerdem war die Intention, ein junges und für Talente attraktives Team auf die Beine zu stellen, das im Winter in der höchsten Spielklasse aufläuft“, sagt Potsch. Dafür haben der Landesverband und der Verein zusammengearbeitet.

Ausverkauf nach Hamburg verhindern

Ein weiterer Aspekt ist, die Abwanderung von Talenten nach Hamburg möglichst lange aufzuhalten. Dort sitzen mit dem Club an der Alster und dem Großflottbeker THGC zwei Klubs, die dank ihres finanziellen Backgrounds regelmäßig von der Arbeit der Schleswig-Holsteiner Tennisvereine profitieren. Anna-Marie Weißheim und Lisa Ponomar sind ehemalige Schleswig-Holsteiner Asse in Diensten des GTHGC, der Club an der Alster hat mit Tamara Korpatsch, Eva Lys, Anna Klasen, Lisa Matvienko, Anna Petkovic und Marie Poetzing anderthalb Hallenteams aus Schleswig-Holstein „weggekauft“.

Auch die Kielerin Philippa Färber (15) spielt in diesem Winter für den TC an der Schirnau Kaltenkirchen. © Quelle: Thomas Maibom

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade für die jungen Spielerinnen, die ihre Karrieren noch vor sich haben, bietet Regionalliga-Tennis in der Halle eine attraktive Möglichkeit, Ranglistenpunkte zu sammeln. Gleichzeitig ist es die Chance, in den Fokus der Öffentlichkeit und damit von Sponsoren zu rücken.

Ranglistenpunkte auch für Doppelspiele

Dem TC an der Schirnau kommt zugute, dass es jetzt auch im Doppel Ranglistenpunkte zu gewinnen gibt. „Es hat zwischenzeitlich echt Überhand genommen, bei Partien, die nach den Einzeln entschieden waren, auf die Austragung der Doppel zu verzichten. Jetzt wird das Spielen der Doppel attraktiver“, begrüßt Christin Potsch die neue Regelung.

Das Projekt, Talente im TC an der Schirnau zu bündeln, soll möglichst keine Eintagsfliege bleiben. „Die Zusage der Topspielerinnen liegt bisher nur für die Wintersaison vor. Aber natürlich versuchen wir auch, die Talente für den Sommer an uns zu binden“, sagt Potsch.

Das verstärkte TCS-Team wird durch bewährte Spielerinnen wie Julia Paetow oder Celine Brocks vervollständigt. Mit dazu gehören auch Tizia Brocks und Kim Juliane Auerswald, die aber im Winter in den USA studieren.

Färber Zweite beim Junior-Turnier

Zum Kennenlernen traf sich die Mannschaft zu einem gemeinsamen Training beim TC an der Schirnau. Philippa Färber fehlte. Zeitgleich erreichte die 15-Jährige beim ITF-Juniorturnier in Frankfurt am Main das Finale. Färber verlor mit 3:6 und 5:7 gegen Polina Humeniuk aus der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tessa Brockmann warf während des Trainings so manchen versonnenen Blick auf die großen Plakate von Angelique Kerber und Julia Görges, die die Wand der Tennishalle in Kaltenkirchen zieren: „Nein, eine Belastung ist es nicht, quasi unter deren Augen zu spielen. Es ist eher eine Motivation, besser zu werden.“

„Das hat richtig Spaß gemacht“, fand Celine Brocks nach dem Treffen. Erster Gegner der Schirnauerinnen in der Regionalliga wird am 22. Januar der Großflottbeker THGC sein.

Von Thomas Maibom