﻿TC Schirnaus Damenteam wahrt kleine Chance auf den Nordliga-Titel

6:3 gegen VfL Westercelle

Luisa Gavriloutsa vom Tennis-Nordligisten TC an der Schirnau war an zwei Punkten ihrer Mannschaft gegen den VfL Westercelle beteiligt.

Das Damenteam des TC an der Schirnau besiegte den VfL Westercelle. Aber die Chance der Mannschaft, in der einige der größten schleswig-holsteinischen Tennistalente versammelt sind, aus der Tennis Nordliga in die Regionalliga aufzusteigen, ist nur noch gering.

