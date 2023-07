﻿Kieler beim FC St. Pauli: Jon Nielsen will Trendsport Teqball pushen

Hamburg / Krakau. Gerade so berührt der Ball noch die gewölbte Platte, rast dann auf den Spieler zu. Annahme mit dem linken Fuß, Vorlage mit dem Kopf, dann schießt das rechte Bein nach oben und feuert das Leder per Schmetterball zurück, über das „Netz“ aus Plexiglas. Fertigmachen zum Konter. In wenigen Sekunden könnte der nächste Ball auf Jon Nielsen zujagen.

Der 34-Jährige spielt Teqball – eine Trendsportart, die die Elemente von Fußball und Tischtennis auf artistische und spektakuläre Weise verbindet. Gerade erst ist der gebürtige Kieler aus Polen zurückgekehrt, hat wie 286 weitere Athletinnen und Athleten das Team Deutschland beim Multi-Sport-Event European Games vertreten. Dort war Teqball zum ersten Mal Bestandteil des Programms.

Ronaldinho, Messi & Co. machen Teqball weltbekannt

Seit 2017 werden Weltmeisterschaften ausgetragen, nachdem sich der Sport zwei Jahre zuvor in Ungarn entwickelt hat. Bekannt wurde er vor allem durch die Fußballprominenz, die sich beim Kicken an der Platte zeigt. Allen voran Ronaldinho rührt seit Jahren die Teqball-Werbetrommel, aber auch Stars wie Lionel Messi, Neymar oder David Beckham haben bereits ihr Können bewiesen. Auch Nielsen schaute sich eines der zahlreichen Teqball-Videos im Internet an und war sofort fasziniert: „Ich dachte mir: Krass, was machen die denn da!? Fußballtennis war schon nicht so leicht, aber jetzt auf einer Platte spielen?“ Mittlerweile spielt er beim FC St. Pauli, dem mit 15 fest angemeldeten Spielern größten Teqball-Verein in Deutschland.

Der Reiz liegt für Nielsen an der technischen Finesse. „Teqball ist technisch ziemlich anspruchsvoll“, sagt Nielsen, meint damit, die Platte zu treffen, dann die schnellen, harten Bälle zu kontern. Und doch seien die ersten Erfolge recht schnell spürbar, wenn man die fußballerische Grundtechnik mitbringt. Die hat er sich in seiner Zeit beim TSV Schilksee und Wiker SV erarbeitet. „Gerade der erste Schmetterball war eine ziemlich coole Sache“, erinnert er sich.

Jon Nielsen spielte für Deutschland bei den European Games in Krakau

Heute darf sich Nielsen mit den besten Teqball-Spielern des Kontinents messen. Bei den Europaspielen in Krakau war die Konkurrenz allerdings sportlich eine Nummer zu groß. Sowohl im Einzel als auch im Doppel mit seinem Teamkollegen Yannic Stächelin scheiterte er nach zwei Niederlagen jeweils in der Vorrunde. „Ich hatte sehr starke Gegner und kein Losglück“, sagt der Kieler rückblickend, traf im zweiten Gruppenspiel auf den späteren Bronze-Medaillengewinner Hugo Rabeux aus Frankreich. Die Devise sei aber gewesen: Dabei sein ist alles.

Und nicht nur das Motto, sondern auch das Drumherum erinnert Nielsen an die Spiele. „Wir hatten ein Olympia-Feeling im Athletendorf. Das war eine besondere Atmosphäre.“ Dazu beigetragen hat auch die Spielstätte: ein Marktplatz aus dem Mittelalter, dem historischen Zentrum der Altstadt Krakaus. Vor allem abends bei den Flutlichtspielen sei es „rappelvoll“ gewesen. Zwar wird Teqball normalerweise in der Halle gespielt – ohne Einfluss von Regen und Wind. Aber um den Sport Passanten näherzubringen, wird auch mal ein Court in der Innenstadt aufgebaut.

Feine Technik, harte Schmetterbälle: Jon Nielsen beweist beim Teqball Vielseitigkeit. © Quelle: Team Deutschland/Tobias Reetz

Austausch mit anderen Sportlern: Was Teqball strukturell lernen kann

Besonders fruchtbar war für Nielsen der Austausch mit anderen Sportlern. Die An- und Abreise trat er gemeinsam mit den Tischtennisspielern an, die Teqball nun zum Aufwärmen spielen. Und nicht nur sportlich, sondern auch strukturell könne man voneinander lernen.

Für Nielsen besonders wertvoll, denn: Erst vor rund zwei Wochen hat er gemeinsam mit neun Personen den Deutschen Teqball-Verband gegründet. Sogar eine Auszeit von seinem Job bei einer Statistikplattform hat er sich genommen, um das zarte Pflänzchen Teqball in Deutschland zu gießen. „Wir würden gerne ein Ligensystem aufbauen“, sagt Nielsen. „Bisher läuft noch vieles unorganisiert, viel Kraut und Rüben – auch was die Regeln angeht.“

Deutscher Teqball-Verband frisch gegründet – kommt ein Ligensystem?

Die Anzahl an reinen Teqballspielern in Deutschland beziffert Nielsen auf unter 50. Viele Kicker spielen es nebenbei, auch in Profivereinen, in Nachwuchsleistungszentren. „Wir haben mit dem Fußball eine breite Basis, somit viel potenzielles Interesse.“ Aber um den Sport größer zu machen, ein Ligensystem zu etablieren, müssten Vereine und Aktive wohl besser vernetzt sein und sich mehr Aktive finden.

Doch Nielsen und sein Sport sind ambitioniert. Auch Bemühungen um die Aufnahme ins olympische Programm laufen. Nielsen zumindest will beim Aufbau dabei sein und betont: „Einmal vom Teqball leben zu können, wäre ein Traum.“

