﻿Test-Turnier: THW Kiel verliert Finale gegen Gastgeber Telekom Veszprém

Ein Sieg, eine Niederlage – der THW Kiel hat das Handballcity-Festival in Ungarn mit einem 27:34 im Finale gegen Telekom Veszprém beendet. Dennoch zog THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi ein positives Fazit: „Die gesamte Vorbereitung lief sehr gut, wir sind bereit.“

Veszprém. Am Ende fehlten Kraft, Personal, Fortune – der THW Kiel hat das Finale beim Handballcity-Festival am Balaton am Sonntag gegen Gastgeber Telekom Veszprém mit 27:34 (16:18) verloren. Die Zebras mussten dabei auf angeschlagenes Stammpersonal verzichten, hatten am Vortag im Halbfinale aber einen 35:33-Prestigesieg gegen Königsklassen-Klub Kielce gelandet. „Das war nicht die Leistung, die wir abrufen wollten. Ich habe ohne vier Stammkräfte viel rotiert“, lautete das Fazit von THW-Chefcoach Filip Jicha.

SG nach 38:32 gegen Kielce Dritter