﻿Segelcrew Kohlhoff/Stuhlemmer startet stark in olympisches Testevent

Marseille. Zwei Siege und ein zweiter Platz, Gesamtrang eins nach dem ersten Regattatag: Die Kieler Nacra 17-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer sind bärenstark in das olympische Testevent vor Marseille gestartet.

Bei den bisherigen Events in diesem Jahr, allen voran der Kieler Woche, hatten Kohlhoff/Stuhlemmer stets mit ihrer Leichtwindschwäche zu kämpfen – und durften sich freuen, dass es am Dienstag etwas kräftiger blies, nachdem die anderen Klassen an den vergangenen Tagen nur schwache bis mäßige Winden vorfanden.

Folgen konnten am Auftakttag der Katamarane nur dank des Streichergebnisses (Rang sieben) die jungen Finnen Sinem Kurtbay und Akseli Keskinen, die einen Netto-Punkt Rückstand haben.

Kieler Malte und Anastasiya Winkel verlieren Spitzenposition im 470er

Derweil sind die Kieler Malte und Anastasiya Winkel ihre am Montag ersegelte Spitzenposition im 470er wieder los: Nach zuvor guter Serie verpassten sie in beiden Rennen am Dienstag die Top Ten und fielen auf Rang vier zurück – der Rückstand auf die führenden Franzosen Camille Lecointre/Jeremie Mion sowie die punktgleichen Zweiten Jordi Xammar Hernandez/Nora Brugman Cabot aus Spanien beträgt aber nur fünf Zähler, ein Pünktchen ist es bis zum Bronzerang.

Die Rennen werden am Mittwoch fortgesetzt, die Medaillenentscheidungen in den zehn olympischen Disziplinen fallen am Freitag, Sonnabend und Sonntag.

KN